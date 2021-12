Conforme a los criterios de Saber más

Chris Noth, el actor que se convirtió en parte de la cultura popular por su interpretación de Mr. Big en la serie “Sex and the City”, ha vuelto a ser noticia en la prensa internacional y no por el desenlace de su personaje en “And Just Like That”, el spin-off de la popular ficción que recientemente estrenó HBO Max, sino por una denuncia realizada por dos mujeres que, en la revista “The Hollywood Reporter”, aseguraron haber sido víctimas de acoso sexual por su parte.

Más allá de Mr. Big

Chris Noth de 67 años empezó su carrera en la actuación en 1981 con un rol pequeño en la película “Cutter’s Way”. Luego de esa ficción, formó parte de otras películas y series tales como “Waitress!”, “Off Beat”, “Apology”, entre otros.

Fue recién en 1990, que empezó a tener fama gracias a la serie “La Ley y el Orden”, en la que estuvo durante cinco años, interpretando a Mike Logan.

En el 1998 regresó a la televisión, convertido en Mr. Big en la exitosa serie “Sex and the City”. Ese mismo año, protagonizó una película para televisión de “La ley y el Orden” títulada “Exiled”.

Durante las seis temporadas de “Sex and the City”, Chris Noth se convirtió en un actor muy famoso y mediático. En esta serie compartió roles con Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Kristin Davis, Cynthia Nixon, David Eigenberg.

Chris Noth interpretando a Mr. Big.

Tras terminar la serie de HBO, regresó a ficción “La ley y el Orden”, en donde estuvo tres temporada más interpretando al abogado Mike Logan.

En el 2008, la serie de “Sex and the City” se convirtió en película y el actor regresó nuevamente como Mr. Big. La película tuvo mucho éxito aunque no le fue tan bien las críticas. Al año siguiente, formó parte del elenco “The Good Wife”, solo por una temporada.

En el 2010, continuó como parte del elenco de “Sex and the City 2″. Desde ese entonces ha sido parte de algunas series de televisión tales como “Titanic: sangre y acero”, “Lovelace”, “Manhunt”, entre otros.

Noth también interpreta a Peter Florrick en The Good Wife (Foto: MAX NASH / AFP)

Vida personal

El actor Chris Noth conoció a su esposa, la actriz Tara Lynn Wilson, mientras trabajaba en el bar en The Cutting Room. La pareja comenzó a salir en 2002. En el 2008, tuvieron a su primer hijo, llamado Orion. Fue recién en el 2012, cuando Noth y Wilson se casaron.

Siete años después, nació su segundo hijo, al que le pusieron Keats. Durante esos años, no hubo rumores sobre infidelidades en medios de comunicación. Sin embargo, hace unas semanas, salieron dos denuncias contra el actor en las que se afirma que abusó sexualmente de dos mujeres.

En sus testimonios, ambas personas, cuya identidad se mantiene bajo reserva, aseguraron que los actos de violencia sexual se produjeron cuando Noth se encontraba en el pico de popularidad por “Sex and the City” y que utilizaba el personaje de Mr. Big para acercarse a ellas.

Mr. Big

Por tantos años interpretando al mismo personaje, se le preguntó en varias ocasiones a oth si se sentía identificado con Mr. Big o si tenía algo de él. En una entrevista reciente para la revista “Vogue”, el estadounidense explicó que no hay parecido alguno entre ellos. “Era tan urbanita, cosmopolita, exigente, comercial, distante, objetivo, todo lo que no soy”, añadió.

“Creo que hay cualidades en él que admiro y desearía tener más. Mencioné la objetividad (...). Él tiene más equilibrio, lo que admiro, y algunas personas lo ven como una especie de déficit, pero no deben dejarse influir por las emociones”, agregó.

Chris Noth en la premier de "Just like that" (Foto: Dimitrios Kambouris / AFP)

Caso de denuncia

Dos mujeres cuyos nombres han sido cambiados por seguridad a Zoe y Lily compartieron relatos similares sobre las experiencias que vivieron con el actor. Una de las mujeres, Zoe, denunció una agresión ocurrida en el 2004 y explica que Noth la violó cuando tenía 22 años y él 49. Ella trabajaba para una empresa con la que el actor tenía relaciones comerciales.

“Él pasaba por mi escritorio e intentaba coquetear conmigo. De alguna manera había conseguido mi número de teléfono y me dejaba mensajes de voz en mi interno. Mi jefa me dijo: ‘Mr. Big está dejando mensajes en tu buzón de voz’, contó.

Después de invitarla a la piscina del edificio de su departamento, el actor le dio un libro para que lo mirara y le diera su opinión, algo que la joven encontró halagador, pues apenas había ingresado al mundo laboral. Ella fue a devolvérselo a su casa. La joven menciona que esa visita terminó en una violación.

La otra mujer, Lily, conoció a Noth mientras trabajaba en el bar “No.8″. Él consiguió su número de teléfono y la invitó a salir: “Estaba coqueteando conmigo. Me sentí halagada. Sabía que estaba casado, lo cual es vergonzoso admitir”, dijo.

Tras reunirse y tomar unas copas, el actor le ofreció ir a ver una colección de whiskies: “Pensé: ‘Vamos a beber whisky y hablar sobre su carrera como actor’ [Ahora] suena tan estúpido”. Según lo narrado por Lily, después de eso lo que ella recuerda que el actor abusó de ella.

Niega las acusaciones

Noth difundió un comunicado en donde indica que estas acusaciones no son ciertas y que, ambas relaciones, fueron consensuada. ”Las acusaciones en mi contra hechas por personas que conocí hace años, incluso décadas, son categóricamente falsas”, señaló.

“Estas historias podrían haber sido de hace 30 años o de hace 30 días, no siempre significa no, esa es una línea que no crucé. Los encuentros fueron consensuados”, dijo.

Finalmente, pone en tela de juicio las razones por las que salen a la luz estas denuncias. “Es difícil no cuestionar el momento en que salieron estas historias. No sé con certeza por qué están saliendo a la superficie ahora, pero sí sé esto: no agredí a estas mujeres”, contó.

El actor Chris Noth, que interpreta a Mr. Big en ‘And just like that’, niega los testimonios. (Foto: ROBYN BECK / AFP)

Elenco de “Sex and the City” respalda a las víctimas

Las actrices de “And Just Like That” realizaron un comunicado en conjunto en donde demuestran que están en el lado de las víctimas. “Nos entristece profundamente escuchar las acusaciones contra Chris Noth”, se lee en el comunicado firmado por Cynthia Nixon, Kirstin Davis y Sarah Jessica Parker.

“Apoyamos a las mujeres que han dado un paso adelante y que han compartido sus dolorosas experiencias. Sabemos que debe ser algo muy difícil de hacer y las elogiamos por ello”, indican.

Consecuencias

El actor estadounidense fue despedido de la serie “The Equalizer”. El canal norteamericano CBS confirmó que tras las denuncias en su contra, Chris Noth ya no forma parte del proyecto. “Chris Noth ya no filmará episodios adicionales de The Equalizer, con efecto inmediato”, dijeron en un breve comunicado oficial.

Cabe recordar que su personaje en “And Just Like That” solo estuvo durante un capítulo, pues los guionistas decidieron ‘matarlo’ para darle un giro a la historia de Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), aunque “The Hollywood Reporter” explica que ellos conocían de las denuncias de acoso contra Noth meses antes del estreno de la serie.

Tras la denuncia, también han vuelto a reaparecer casos de denuncias contra el actor, como la que interpuso su ex novia, la modelo Beverly Johnson en la década del 90.

Reportes de diarios de aquella época relatan que modelo acudió a la corte en agosto de 1995 para pedir protecciones contra su entonces pareja.

“Chris Noth me pegó en el pecho y en las costillas, lastimándome y no dejándome respirar, golpeando y lastimando mi rostro, hasta el punto que tuve que buscar ayuda médica. En julio 27 de 1995, hizo varias amenazas contra mi vida, llamándome más de 25 veces. Amenazó con matarme y destruir mi cara. Amenazó con matar a mi perro”, se lee en las declaraciones de Beverly.

La orden de restricción fue aprobada por un juez en octubre 3 de dicho año.

