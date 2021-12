Conforme a los criterios de Saber más

“Sex and the City” es una de esas series que envejecen bien. Con seis exitosas temporadas, se emitió desde 1998 hasta el 2004. Años después regresó con dos películas también bastante populares en el 2008 y 2010. Todo estaba listo para una tercera cinta, pero Kim Cattrall, quien interpretó a Samantha Jones, decidió que su etapa como la publirrelacionista había terminado. Se crearon muchos mitos alrededor de esta decisión, algunos de ellos indicaban que entre ella y Sarah Jessica Parker había rivalidad o que quería más dinero. Sea cual sea la verdad, por un tiempo Cattrall se convirtió en la villana. Algo alejado de la realidad. HBO Max ya ha compartido dos tráilers oficiales de “And Just Like That”, el ‘spin-off’ de “Sex and the City”, y no hay pista de Samantha Jones en ningún lado.

¿Cómo hacer un reboot de “Sex and the City” sin Samantha Jones? Para muchos fans y seguidores de la serie, este personaje era clave para que el grupo de amigas tuviera un balance perfecto. No podría haber una enamoradiza y conservadora Charlotte (Kristin Davis) sin una liberal e independiente Samantha Jones. Además, Jones siempre fue la amiga en la que Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) tenía como incondicional y quien además brindaba consejos sin medias tintas (y en ocasiones crueles) pero bastante certeros.

El elenco de "Sex in the City" en el 2001. (Foto: VINCE BUCCI / AFP)

Samantha Jones

Kim Cattrall era 10 años mayor que sus compañeras del elenco de “Sex and the City” cuando se estrenó la primera temporada en 1998. Esta actriz de origen británico interpretó a Samantha Jones, una publirrelacionista, soltera y que disfrutaba de su libertad sexual. Samantha era una de las cuatro amigas de dicha serie, siendo el personaje principal Carrie, quien contaba en voz en off lo que ocurría en su vida y en la de sus amigas.

Kim Cattrall en los premios Emmy del 2001. (Foto: LUCY NICHOLSON / AFP)

Samantha era un personaje bastante complejo y con muchas matices. Muchas de sus líneas ahora son frases icónicas tales como “El hombre ideal no existe, empiecen a vivir sus vidas”, “No seré juzgada por ti o tu sociedad”, “Creo que tengo monogamia. Tú me la contagiaste” y “Te amo, pero me amo más a mi misma”.

Esta mujer de 40 años estaba feliz siendo soltera, no quería tener hijos ni un esposo, menos tener una familia convencional. Estaba segura que su felicidad solo dependía exclusivamente de ella.

Samantha Jones es uno de los personajes principales de "Sex in the City". (Foto: HBO)

El periodista y especialista en series de televisión de El Comercio Alfonso Rivadeneyra dijo a Saltar Intro que considera que “pocos personajes en la televisión de aquella época mostraban de manera tan clara lo que querían en el aspecto sexual”.

“Samantha era el espíritu de ‘Sex and the City’, sin desmerecer al elenco, en especial a mi personaje favorito, Miranda”, comenta Rivadeneyra.

Por su parte Bayron Calderón, comunicador y fan de la serie, opina que Samantha era “pasional y entregada a los placeres”. “Una mujer muy fuerte que va por lo que quiere y lo consigue”, añade. Quizás una de sus grandes virtudes era que seguía “sus instintos sin importarle la opinión del resto”.

“Samantha fue muy transgresora para su época. Una mujer que vivía su sexualidad y que se acostaba con el hombre que le provocaba. Siempre se ponía adelante. Pienso que generó mucha identificación con varias mujeres y despertó insights que en la televisión no se veían”, agrega.

Kim Cattrall como Samantha Jones en la primera película de "Sex and the City". La actriz no regresará en la secuela de la franquicia para HBO Max en la que sí participarán sus coestrellas Sarah Jessica Parker, Kristin Davis y Cynthia Nixon. (Foto: New Line Cinema)

Para Calderón, una de las escenas más memorables de este personaje sucede durante la primera película. “Samantha tenía un alma también protectora y a veces cumplía el rol de madre de Carrie. Siempre la cuidaba y estaba para ella. El momento más memorable, es cuando Samantha toma las riendas tras el desplante de Big en la boda. Jones protege a Carrie, mueve sus contactos y consigue pasajes para las tres amigas en un hotel lujoso en México. Ahí, le da de comer en la boca a una Carrie destrozada tras ser plantada en el altar. Una escena muy reveladora de esa Samantha noble, compasiva y amorosa que se esconde tras esa mujer arrolladora y directa”, comenta.

Para Rivadeneyra, uno de los momentos más importantes en la historia del personaje fue la ruptura con Smith Jerrod. “Había miedo al compromiso en ella, lo cual entró en conflicto con esa parte de ella que sí quería compartir su vida con alguien más. Allí conocimos un aspecto de Samantha que había sido esquivo en las temporadas previas”.

En cuanto a su carrera profesional, Samantha Jones también era muy exitosa. Era una famosa y reconocida relacionista pública y publicista. Tenía una agencia de relaciones públicas y sus clientes eran los más famoso, adinerados y exitosos de Manhattan.

Cynthia Nixon, Kim Cattrall y Kristin Davis en los premios SAG 2002. (Foto: LEE CELANO / AFP)

En cuanto a su estilo, Samantha siempre lucía bien. Era una chica ‘it’ al igual que Carrie, aunque la ficción nunca mostró qué marcas de zapatos o carteras usaba como en el caso de la escritora, siempre se le vio vestir con un gran estilo destacando a la fiesta, reunión o almuerzo al que iba. Siempre con la cuota de sensualidad que la caracterizaba.

Kim Cattrall

La actriz de origen británico Kim Cattrall comenzó su carrera con la película “Rosebud” en 1975. Años después, trabajó en varias producciones como “Porky’s” (1982), “Police Academy” (1984), “Mannequin” (1987), “Masquerade” (1988), “Star Trek VI: The Undiscovered Country” (1991). En 1998 formó parte del elenco de “Sex in the City” hasta el 2004. Al años siguiente protagonizó una película Disney llamada “Ice Princess”, junto a la actriz Michelle Trachtenberg.

Cattrall fue nominada cinco veces a los Emmy y cuatro veces a los Globos de Oro gracias a su papel de Samantha Jones. Sin embargo, su única estatuilla por su papel en “Sex and the City” lo recibió en el 2002 a Mejor actriz de reparto de serie en los Globos de Oro.

En el 2008 y 2010 regresó a las pantallas, esta vez a las pantallas grandes, con las cintas de “Sex and the city”. Estas películas narraban la vida 4 y 6 años después de haber terminado la serie basada en el libro de Candace Bushnell.

Se tenía planeada una tercera cinta, sin embargo, no se dio. “Estoy decepcionada. Teníamos este guion hermoso, divertido, desgarrador, alegre. No solo es decepcionante que no hagamos la historia y tener esa experiencia, sino que es más decepcionante para el público que se ha manifestado tanto sobre querer otra película. Se acabó. No la haremos”, dijo Sarah Jessica Parker, añadió al programa Extra.

Al ser señalada como la culpa, Cattrall dijo en Twitter que “La única ‘DEMANDA’ que hice fue que no quería hacer una tercera película... y eso fue en 2016”, dijo Cattrall.

Woke 2 a @MailOnline 💩storm! The only 'DEMAND' I ever made was that I didn't want to do a 3rd film....& that was back in 2016 — Kim Cattrall (@KimCattrall) September 29, 2017

En una entrevista posterior con el periodista Piers Morgan, Cattrall confirmó que ya no participará más en “Sex and the City”: “Eso fue parte de cumplir los 60. Hubo un momento muy claro de ¿Cuántos años tengo de vida y qué quiero hacer con ellos? ¿Qué no he hecho? Sentí que el programa era mejor cuando era una serie y que las dos películas eran un bonus”.

La actriz reveló que sintió que nunca fue “amiga” con sus compañeras de reparto y se quejó de los continuos rumores sobre que ella se comportaba como una diva y que pedía más dinero para participar.

“Esto es realmente donde debo llamar la atención a las personas de ‘Sex and the City’ y especialmente a Sarah Jessica Parker. Creo que pudo haber sido más amable. Realmente creo que pudo haber sido más amable. No sé cuál es su problema”, comentó.

En el 2018, regresó a las pantallas con la serie de terror “Tell Me a Story”. En el 2019, formó parte del elenco de la película “Horrible Histories”. El siguiente año, protagonizó “Filthy Rich”, serie que tuvo dejar de grabar debido a la pandemia del Covid-19.

“And Just Like That”

Al ser un personaje tan importante en la serie “Sexo en la ciudad” es inevitables preguntarnos si un reboot como “And Just Like That” funcionaría sin Samantha Jones.

Para el especialista en series Alfonso Rivadeyra es un rotundo no. “Sin Samantha, ya para qué. Además, HBO hizo otro “Sex and the City”, “Girls”, de Lena Dunham”, comentó.

Por parte, Bayron Calderón, comunicador digital y fan de la serie considera que sí. “Yo creo que sí va a funcionar. “Sex dnd the City” es memorable y ha cautivado muchas generaciones. Pero el vacío de Samantha se sentirá y será inevitable. Esperemos haya respeto al personaje y los guionistas no se inventen algo que pinte un mal final para Samantha Jones”, agregó.

"Sex in the city" se encuentra disponible en HBO Max. (Foto: HBO)

Pero estos dos fans peruanos no son los únicos que tienen opiniones divididas sobre si funcionará o no la serie. El presentador de televisión estadounidense y super fan de la serie John Oliver comentó: “Ningún lugar de trabajo debería estar en peligro de cerrar porque pierde a una persona. A menos que eso sea, ese lugar de trabajo es el reinicio de Sex and the City . ¿Qué estás pensando?”. “Nunca va a funcionar sin Kim Cattrall. No es que ninguno de ustedes sea malo, es que solo trabajan juntos”.

“No puedo apreciar a mi Charlotte puritana si no tengo a mi traviesa Samantha. Y yo vivo para Miranda Hobbes, pero si ella no está sirviendo de reojo mientras Samantha está con su nuevo amante italiano, ¿cuál es el punto?”, añadió.

La autora del libro en el que se basa la serie, Candace Bushnell se muestra optimista respecto a la ausencia de Samantha en el reboot. “¿Sabes qué? Creo que está bien. Kim es una mujer adulta. Tiene 64 años y ha tomado una decisión por la que estoy seguro de que tiene 10 muy buenas razones y la respeto por eso”, dijo Candance en una entrevista.

“Kim debería estar feliz, y creo que lo está. Creo que su personaje Samantha siempre será una inspiración para los creadores de la serie. Así que, de alguna manera, me imagino que estará allí en espíritu y como una inspiración que les dará la oportunidad de explorar la sexualidad con diferentes personajes, sin Samantha acaparando el foco libidinoso”, comentó.

“Pero también sé que hay muchos personajes interesantes como Miranda. Todos somos Miranda. Miranda es un personaje interesante, pero no sé qué van a hacer”, indicó.

“Sex and the City” regresará con Cynthia Nixon como Miranda Hobbes, Kristin Davis continuará dando vida a Charlotte York Goldenblatt, y Sarah Jessica Parker volverá a meterse en la piel de Carrie Bradshaw. Las tres actrices también se desempeñarán como productoras ejecutivas.

Fecha de estreno

El jueves 9 de diciembre, HBO Max publicará el inicio de este nuevo capítulo en la vida de Carrie, Miranda y Charlotte y, como ya habíamos anunciado, sin Samantha. Esta serie contará con 10 episodios. Por el momento, solo ha sido confirmada una temporada.

Este nuevo capítulo de “Sex and the City” sigue a Carrie, Miranda y Charlotte mientras navegan por el viaje desde la complicada realidad de la vida y la amistad en sus 30 hasta la realidad aún más complicada de la vida y la amistad en sus 50.

Entre las nuevas incorporaciones destacan: Sara Ramirez (Anatomía de Grey), Sarita Choudhury (Homeland), Karen Pittman (The morning show) y Nicole Ari Parker (Chicago PD).