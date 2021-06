Conforme a los criterios de Saber más

Hace 25 años que el consagrado Antonio Banderas está en el negocio de los perfumes. Para lanzar el último, The Icon, convocó astutamente a uno de los actores jóvenes más talentosos y exitosos en España hoy, el versátil Mario Casas , muy popular por estos tiempos en el Perú debido la serie que protagoniza en Netflix, El Inocente. Nos hemos juntado los tres en un zoom para hablar de aromas, pero también sus planes profesionales, las pandemias personales y la situación política y social que atraviesa su patria. De arranque, y sin que nadie se lo pregunte, el malagueño de 60 años comenta haber estado en Lima en el 2014: “Me encantó la comida. ¡Las causas! ¡Wow! ¡Increíbles! Me lo pasé de lo mejor “, dice mientras se sienta con elegancia. Un caballero. Su compañero, de 34, está un poco más relajado. Algo ‘chorreado’. Lleva el cabello sin gomina.

Lanzamiento mundial de The Icon.

En la actualidad, no falta quien diga que Casas es el nuevo Banderas (el de la época de El Zorro). Eso porque sus carreras tienen varios puntos en los que confluyen. “ Todas las similitudes que encuentro entre nosotros están relacionadas con el mundo del cine. Él tiene un ascenso potente hacia el estrellato. Ha conectado muy bien con el público al que se dirige. Ambos hemos puesto acento en el trabajo, el sacrificio. No voy a hablar del talento porque sería ya muy presuntuoso. Pero también tenemos cosas que nos diferencian. Yo me inicio en el teatro. Recién a los 30 empiezo una carrera internacional. Y si bien él ha hecho cosas -nosotros rodamos juntos en inglés la película Los 33- espero que tenga la posibilidad de explotar en todos lados. Lo bueno es que ahora podría hacerlo con un trabajo en cualquier idioma por las plataformas de streamings. Podría ser una estrella sin marcharse de su tierra y qué bueno ”, cuenta el artista.

Casas, ciertamente, avanza con pie seguro sin tener que luchar ya con los estereotipos vinculados a su apariencia. “Hace unos años le daba mayor importancia a ese tema, la verdad. Ahora no. Voy a cumplir 35, llevo desde los 18 trabajando... la gente que quiera verte solo como sex symbol, lo hará. Pero hay mucha otra que me para por la calle y me hablan sobre ‘Tres metros sobre el cielo’ u otras cintas que hice. Con eso me quedo”, puntualiza el artista, quiene recientemente ganó el premio Goya (el Óscar del cine español) al mejor actor por la pieza No matarás.

Ambos vienen trabajando duro en diversos proyectos. Banderas continúa haciendo cine, pero confiesa que los priorizará mejor para eventualmente dedicarse a dirigir el teatro que tiene desde inicios del 2020 en Málaga, un sueño que se la ha hecho realidad. “La experiencia ha sido agridulce. Abrimos con ‘A chorus line’, con éxito de crítica y público, y se nos vino la pandemia encima. Nos hemos mantenido abiertos, luchando y estamos esperanzados, pero falta un tiempo aún”.

Banderas y un avance de la obra musical “Company” que pondrá próximamente en el teatro que promueve en Málaga.

El protagonista de Dolor y Gloria (quien obtuvo una nominación al Óscar por esta película), admite con vergüenza que el confinamiento inicial no le supuso sentimientos de privación o dolor, a pesar de que 74 días las pasó solo en su casa. Que más bien le sirvió de descanso. “Me ocurrió casi igual que a él. Estaba con ‘El Inocente’, se paró todo y nos mandaron a casa. Yo aproveché el tiempo para comenzar a escribir. Ya no tonterías como antes, sino en serio. Y lo hice. Seis u ocho horas al día”, añade Mario, natural de La Coruña.

LA TIERRA TE DUELE

Tremendamente golpeada por la pandemia, España empieza a ver la luz al final del túnel ya avanzadas las vacunaciones. No obstante, hay todavía mucho por hacer.

Se explaya Banderas: “Es difícil para las autoridades, nos enfrentamos a un enemigo nuevo que mantiene incluso a la comunidad científica dubitativa. Se trata de mantener un balance muy complicado entre todos los aspectos sanitarios y así mismo que la sociedad no se hunda económicamente. Gracias a Dios que la comunidad económica europea ha servido de paraguas para refugiarnos del chaparrón que nos ha caído encima (...). Desafortunadamente, los políticos están haciendo un uso indebido de la situación, algunos para atizar al contrario. Pasa en todos lados. En EE.UU. pasó con el tema de Trump; en Inglaterra con Boris Johnson... Hay un poco de vergüenza ajena eso. No se mira el bien común, sino mantenerse en el poder utilizando a la pandemia que está resultando voraz a la hora de dañar el mundo que teníamos ”.

El actor, quien hay que recordar dirigió también a Casas en la película El camino de los ingleses (2006), no se amilana al expresar su visión de lo que serán los ámbitos políticos y sociales en la España pos pandemia. “Espero que no estemos viviendo en un mundo pos democrático. Eso porque hoy hay muchas armas para tergiversar la realidad. El tema de los fake news es mucho más serio de lo que parece. Se distorsiona lo que pasas continuamente, mientras los políticos viven una campaña electoral continúa. Hay que tener cuidado con eso para no acabar donde no se debe”, finaliza.//

SOBRE EL PERFUME

The Icon, dice Banderas, es el más sofisticados de sus perfumes. Estos se venden en 90 países.

“Tratamos de que la calidad vaya siempre de la mano con un precio razonable”, detalla el malagueño.

Cuenta Mario Casas que el primer perfume que le regaló a su padre fue “Diavolo” por Antonio Banderas.

Aunque ninguno de los actores se involucra con la hechura misma de la fragancia, pero esta se personaliza en base a lo que ellos como personajes quieren transmitir.





VIDEO RELACIONADO

El actor Antonio Banderas, que este lunes cumple 60 años, ha anunciado que se verá obligado a celebrar su cumpleaños guardando null

Antonio Banderas confiesa que dio positivo al COVID-19.