Comíamos pan tolete y tomábamos leche Enci. Íbamos en unos destartalados Icarus. Mi padre recibía su sueldo en decenas de fajos de intis, la nueva moneda, que en la mañana le servían para ir al mercado y en la tarde solo para jugar monopolio. Daban Yola Rocker en la TV. El psicólogo Mario Poggi asesinó al supuesto “Descuartizador de Lima”, dentro de una comisaría y alcanzó triste celebridad. Paolo Guerrero tenía 2 años y vivía en Chorrillos. Edison Flores ni siquiera estaba en proyecto. Una bomba, mezcla de anfo y dinamita, detonó a 100 metros de Palacio de Gobierno. Y aunque el presidente electo era el señor Alan García Pérez, quienes imponían sus reglas eran los grupos terroristas Sendero Luminoso y el MRTA. También había Estado de Emergencia, en Lima y el Callao.

Ese era el Perú en el verano de 1986. Y el 12 de abril El Comercio tituló, también asombrado por lo que era una maravilla en el turbio cielo peruano, la descripción sobre un visitante inédito: “El Halley “descolado” provocó en el Perú una ola de fervor colectivo”. Esta es la historia de cómo lo vivimos.

No había Twitter pero los peruanos hablaban del Halley como si lo conocieran todo de él. Como el bólido o meteorito que ha sido trending topic la semana que pasó.

“La primera fotografía en cielo peruano del cometa Halley se obtuvo anteayer en la estación Punta Pejerrey, en Paracas, donde técnicos del Instituto Geofísico del Perú (IGP) lograron visualizar la clásica silueta del astro celeste”. Con la solemnidad que urge en la visita de un ilustre visitante, El Comercio escribió así el primer párrafo de su nota abridora sobre el avistamiento del Halley, un objeto volador bien identificado Adescubierto por el astrónomo, matemático y físico inglés Edmund Halley. Fue el quién le prestó su apellido.

La nota, publicada el 12 de abril de 1986, daba cuenta de las primeras imágenes tomadas casi un mes antes -en marzo del mismo año-, una prueba de la velocidad con que andábamos en estos tiempos. Mario Fernández, periodista con más de 40 años de experiencia de El Comercio, recuerda que hasta esos años, los fotógrafos terminaban una comisión en el extranjero a iban corriendo al aeropuerto de la ciudad para encontrar un turista peruano que regrese a Lima y pedirle, por favor, que lleve los rollos de fotos en su equipaje de mano. “Otra época”, dice, con un mohín que encoge los hombros.

El Comercio no fue el único medio interesado en cubrir el paso del Halley pero sí el más confiable. El otro fue el Instituto Geofísico del Perú, que preparó un informe especial sobre dónde, cómo y cuándo ver el cometa mirando hacia el cielo. Fue el ingeniero Ronald Woodman el encargado de tan didática tarea: “En los días cercanos al 10 de abril -decía- el cometa se encontrará a su menor distancia con respecto de la Tierra, razón por la cual se le verá no solo más brillante sino más alargado, y su cola tendrá una extensión de unas 10 o 15 veces el tamaño de una luna nueva) aproximadamente el doble o el triple de lo que se le vio en los primeros días de marzo”. Woodman Pollitt, miembro de la Academia Nacional de Ciencias (desde 2007) y Premio Nacional de Cultura, es un ingeniero de maneras pacientes, camisas blancas impecables y profundos ojos azules. Así llegó muy joven a estudiar en Harvard y la NASA, orgullo nacional. Hace dos meses, en una de sus últimas entrevistas con Perú21, habló sobre lo que por siglos se ha discutido, y lo hizo con esta serenidad de maestro que enseña las vocales a sus alumnos. “No hemos encontrado vida inteligente en otros lugares, pero es porque el universo es tan inmenso, que se mide en años luz, que uno no puede negar ni asegurar porque no ve más allá, y tal vez nunca lo sabremos”.

Para ver/admirar/fotografiar al cometa Halley, este hombre de 85 años nacido en Piura, recomendó tres enseres básicos:

-Unos binoculares.

-Una cámara de fotos con un lente de 35mm y trípode.

-Un rollo de fotos Tri X-ASA 400 o Kodacolor ASA 1000, que se encuentran tan sencillo como unos lapiceros.

Si así nos explicaran a todos la ciencia, la abrazaríamos con más cariño.

En modernos volkswagen escarabajo, provistos de Coca Colas y Fantas, y con casetes grabados de la radio donde se combinaban, según oído, Livin’ on a Prayer de Bon Jovi, La Isla Bonita de Madonna o No Controles de Flans, miles de peruanos viajaron en caravana rumbo a Cañete, Lunahuaná, Canta, Punta Pejerrey, Huarochirí, Manchay, Santa Rosa de Quives, Matucana y San Mateo, según la data que El Comercio habían publicado como puntos de mejor cielo para avistar al cometa Halley.

Además se indica que “desde Lima, a partir de las siete de la noche, huyendo del toque de queda, salieron varias caravanas festivas, con cientos de carros y miles de ojos, dispuestos a solazarse con la vista, ‘por una vez en la vida’, del Halley”. La próxima visita iba a ser en 2062.

Muy pocos pudieron grabar el evento en una VHS pero nada mejor que sus ojos para probar que no era ningún fake.

