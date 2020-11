Conforme a los criterios de Saber más

Ha sido catalogada como una de las mejores canciones de todos los tiempos. Lideró el ranking de singles de Reino Unido, convirtiéndose en el segundo éxito número uno de Queen (el primero fue Bohemian Rhapsody, en 1975) y el tercero de David Bowie (esto luego de la reedición de Space Oddity, en 1975 y Ashes to Ashes, en 1980). Se posicionó en el top 10 en más de diez países a nivel mundial. No exageró Stephen Erlewine, editor de AllMusic, cuando dijo que esta canción reunía a “un dúo absolutamente majestuoso y de otro mundo”. Al mismo estilo de James Bond, la historia de Under Pressure (1981) inicia en los Alpes suizos.

Cuenta la versión oficial que la banda estaba en Mountain Studios, en la provincia de Montreux. Estaban trabajando en Hot Space, el décimo disco del cuarteto. Si bien Queen estaba más que adelante en el camino del éxito, tras bambalinas las cosas eran complicadas. Cada integrante quería llevar la banda a su propia dirección. No en vano, Brian May contó que la situación era como si “cuatro artistas diferentes tratando de pintar en el mismo lienzo. (…) Cada vez que hacíamos un álbum, parecía que estábamos por separarnos”. A eso sumarle un proceso creativo con un artista camaleónico como Bowie.

"Nos divertimos improvisando algunos fragmentos de canciones que conocíamos. (...) Pero luego decidimos que sería genial crear algo nuevo en el momento", rememora Brian May. (Foto: Agencias)

Por esas casualidades de la vida, Major Tom estaba en el mismo estudio grabando el tema y la canción principal de la próxima película Cat People. Al enterarse que Queen estaba en la zona, no pudo resistirse a charlar antes de intentar dar su voz en uno de los éxitos eternos del siglo. En principio iba a corear el fondo de ‘Cool Cat’, la décima canción del disco. Las cosas, claro, cambiaron. “David llegó una noche y estábamos, pero pronto las cosas se volvieron más profesionales. Al final dijo: ‘Esto es estúpido, ¿por qué no escribimos solo uno?’”, contó el baterista Roger Taylor en el libro Is This the Real Life?: The Untold Story of Freddie Mercury and Queen.

"David, según recuerdo, hizo una contribución maravillosa (...) Estoy orgullo de haber trabajado con él", escribió Brian May cuando Bowie falleció en 2016.

"Lo que nos emocionó fue un riff que [John Deacon] comenzó a tocar. Recuerdo que Bowie se acercó a John y le dijo: ‘No, no lo hagas así’, y John dijo: '¿Disculpe? Soy el bajista, ¿verdad? ¡Así es como lo hago! ", contó May. Otro pedido de Starman fue que todos canten lo primero que se viene a la mente al escuchar la pista de acompañamiento y la cosa no quedó ahí: tanto David como Freddie lucharon en la cabina vocal. “Bowie también insistió en que él y Mercury no deberían escuchar lo que el otro había cantado, intercambiando versos a ciegas, lo que ayudó a darle a la canción su sensación de cortar y pegar”, rememoran en el libro.

“Bowie y Mercury hicieron una mezcla aproximada entre ellos en un estudio de Nueva York, y más o menos lo hicieron solos, tuvieron una feroz batalla por eso. Es una canción importante debido a David y su contenido lírico”, reflexiona May, quien confirmó que la canción iba a titularse ‘People on the Streets’ pero Bowie la cambió a ‘Under Pressure’. Una canción en la que los fanáticos de Queen escucharán más al cuarteto; los de Bowie, más a El Camaleón del Rock. Lo cierto es que la canción tiene la huella de los cinco y es considerada, por muchos, como la mejor colaboración de todos los tiempos. //

