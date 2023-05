En noviembre de 1989, una película de Disney titulada como “The Little Mermaid” llegó a los cines de Estados Unidos y representó el comienzo de una racha de éxitos sin precedentes para dicho estudio de animación en la década del noventa. La protagonista animada de la cinta, bautizada como Ariel, había sido creada en semblanza al rostro de la actriz Alyssa Milano, quien aparecía entonces en la serie “¿Quién manda a quién?”. De inmediato, Ariel se convirtió en la sirena más famosa del cine, superando incluso a la fabulosa Daryl Hannah, quien había aparecido algunos años antes en la película “Splash” (1984).

Para la creadora de contenido Diana Ibarra (@dolceplacard), hay una conexión especial con esta princesa marina. “En los pósteres oficiales sale que se estrenó el 14 de noviembre de 1989. Coincidentemente, ese día también fue mi primer cumpleaños”, recuerda. Más adelante, con sus propinas, compró el VHS oficial, el cual no dejaba de ver una y otra vez. Posiblemente, dicha admiración llegó a su pico máximo cuando en 2019 Ibarra fue elegida para unirse a la marca de bikinis Capittana, al conmemorarse el aniversario 30 de “La Sirenita”, y modelar así una colección de trajes de baño elaborados con motivos de la sirena de Disney. Diana ya es -como dice una de las canciones de esta película- parte de su mundo.

Diana Ibarra, influencer de moda y fan de la sirenita junto a su colección de funkos y otras piezas inspiradas de la película. / SOMOS > OMAR LUCAS

UNA SIRENA INSPIRADORA

Aunque su estreno en versión animada carga con más de tres décadas de vigencia, el impacto de este personaje fantástico ha calado en más de una generación. Así lo nota Tábata Huaco, artista que lidera el show infantil Mágica Hada Luna, cuando más de una niña elige a Ariel para alegrar el día de su cumpleaños. “Creo que hay princesas que marcan de por vida. Si bien actualmente tenemos figuras más modernas como Moana, Elsa y Anna, la esencia de personajes como Ariel no se pierde. De alguna manera, ella inspiró los cuentos más actuales, con mujeres valientes e independientes”, sostiene. Para Huaco, hay algo en Ariel muy peculiar. “Es diferente. Por el simple hecho de ser una sirena invita a los niños a imaginar y soñar con la fantasía. Algo similar a lo que sucede con las hadas y unicornios, por ejemplo”.

A los preparativos de cara al estreno de “La sirenita” ‘live action’ (versión con actores de carne y hueso) se ha sumado la creadora de contenido Cami Bonetto, argentina de nacimiento y peruana de corazón (vive en nuestro país desde los 15 años). En las últimas semanas, la ‘influencer’ ha dedicado numerosos ‘reels’ y publicaciones a la cinta, compartiendo información relevante y divertida sobre la película, sus personajes y los ‘avant-premières’ que ya se están llevando a cabo alrededor del mundo.

Tábata Huaco (a la izquierda en esta foto) creó la compañía Mágica Hada Luna (@magicahadaluna) en noviembre del 2021. Pronto anunciará la incorporación de la versión ‘live action’ de “La Sirenita” en su elenco. / SOMOS > OMAR LUCAS

“‘La Sirenita’ me cautivó con sus colores y canciones. Para mí, significa un quiebre en el empoderamiento de las princesas. Ya eran nuevos tiempos, empezaban los noventa, y si bien Eric impulsa a Ariel a salir del mar, su convicción desde antes de conocerlo siempre fue esa: ser parte del exterior, de un lugar diferente”, reflexiona. Sobre la elección de Halle Bailey como protagonista, está más que contenta. A pocos días del esperado estreno, queda calmar las ansias con la impresionante interpretación de Bailey de “Part of your World” (ya está disponible en las principales plataformas de música), que ha convencido a millones de que ella, sin duda, nació para cautivar al mundo entero con su canto. Como lo haría una verdadera sirena.//