AG Caen, el equipo de fútbol que tiene 2.000 entrenadores gracias a una aplicación

Si hay algo que no pueden hacer los hinchas de Avant Garde Caennaise, un equipo de la sexta división francesa, es echarle la culpa al técnico por los malos resultados del equipo.

Porque resulta que son ellos mismos.

La alineación, la táctica y las sustituciones son coordinadas a través de una tablet por el manager del club, Julien Le Pen, después de que los casi 2.000 entrenadores que se reúnen a través de una aplicación deciden cuál es la mejor jugada.

Es como una simulación en vivo -y en tiempo real- del popular juego "Football Manager" o la conocida como "Liga Fantástica".

El AG Caen se encuentra liderando actualmente su grupo en la sexta división del fútbol francés. (AG Caen) Agencias

Sin embargo, la Federación Francesa de Fútbol tomó una decisión en diciembre pasado que pondría todo el concepto en riesgo.

Pero vamos por partes. Primero vamos a explicar cómo funciona.

1. Si son 2.000 personas que manejan el equipo, ¿quién toma las decisiones?

"Antes de esto, yo solía escoger el equipo con dos asistentes. Ahora tengo la colaboración de miles de personas. Eso es una gran diferencia", le dijo Le Pen a la BBC.



Los seguidores del club son llamados "Umans" por el sistema y controlan el equipo a través de la aplicación United Manager, qué empezó a trabajar con el club francés en 2017.



Antes del encuentro, los Umans pueden decidir el XI inicial, las substituciones, la formación y también se pueden comunicar con el personal técnico y los jugadores.

Los Umans pueden decidir las formaciones y las tácticas de los partidos. (United Manager) Agencias

Los Umans pueden ver el partido a través de la aplicación. Además pueden vetar, siempre es una decisión de la mayoría, la opción que Le Pen quiera tomar sobre un cambio o la alineación de un jugador.

"Tiene cosas de primera división como la forma en que graban los partidos o que tengamos estadísticas del partido", dijo.

"Yo sigo siendo el técnico. Soy la conexión entre los Umans y el equipo, pero si hay una decisión que se requiere hacer rápido sin que tengamos tiempo de consultarlos, yo la hago", dijo Le Pen.

2. ¿Cómo se siente el técnico que está en el banquillo?

Parece que la fórmula está funcionado. El equipo ganó la promoción la temporada pasada y actualmente lidera la llamada Regional 1.



Le Pen lleva siete años al frente del equipo y aceptó que cuando comenzó el proyecto "tuvo que dejar su orgullo aparte", pero es claro que está feliz con él.



"Para mí ser técnico no solo es sobre tomar decisiones, es sobre trabajar todos los días con mis jugadores", dijo.

Julien Le Pen, junto a su asistente Karim Ahmed Yahia, se muestra partidario del uso de la tecnología. (AG Caen) Agencias

"Y en eso, mi trabajo no ha cambiado: sigo trabajando todos los días con mis jugadores", añadió.

Y hasta ahora, lo cierto, es que por lo general las decisiones de los Umans y las suyas son casi las mismas.

Ahora, eso no significa que a pesar de las múltiples manos que ahora "conducen" el equipo, Le Pen no sienta que es responsable de los éxitos recientes del club.



"Que haya más gente en la toma de decisiones no cambia el hecho de que yo soy la persona que está en el banco con los jugadores y quien los entrena durante la semana".

3. ¿Qué piensan los jugadores?

"¿Qué jugador está feliz de que lo cambien en un partido?", preguntó Le Pen.

Los jugadores se han acostumbrado a la forma de operar el club, aunque reconocen que les sigue molestando cuando son cambiados o no salen de titulares. (United Manager) Agencias

"Ahora, en este caso es diferente porque no es un solo técnico el que lo está sacando de la cancha, sino que muchas personas tomaron esa decisión".

El mediocampista Nicolas Suzanne dijo que este juego "colaborativo" fue un gran factor para unirse al club en 2018.

"La meta de este proyecto es que haya más Umans conectados y que hagan parte del equipo. Porque los jugadores quieren dar más en los entrenamientos para convencer a más Umans -que pueden ver los entrenamientos a través de la aplicación- de que voten por ellos para ser titulares el fin de semana", explicó Suzanne.

Ahora, durante el partido, Suzanne aceptó que no piensan mucho en los Umans.

Incluso las jugadas de estrategia a balón parado son decididas en conjunto entre los Umans y Le Pen. (United Manager) Agencias

Claro está hasta que llega un cambio.

"Si la comunidad decide que hay que reemplazarme, lo hago, es parte del juego. Nosotros aceptamos la condiciones cuando firmamos el contrato. Igual, a nadie le gusta que lo cambien en un partido", señaló.

"Personalmente, no he estado en desacuerdo con una decisión hecha por los Umans, excepto cuando deciden sustituirme", dijo.

4. ¿Qué piensan los Umans?

La comunidad en internet es una mezcla de fanáticos, familiares e hinchas de otros países.

"Hay personas de Bélgica, París, del sur de Francia", explicó Le Pen.

"Creo que es la primera vez que un club de la sexta división francesa tiene la capacidad de atraer hinchas de muchas partes del mundo", anotó.

*ZenAGC* es uno de los usuarios de la aplicación y acepta que no conocía al AG Caen.

Los Umans votan las decisiones a través de monedas que reciben por usar la aplicación o pueden hacerlo comprando la suscripción. El aficionado que más utiliza el juego es el que tiene más peso a la hora de votar. Agencias

"No lo conocía. Era hincha del Paris Saint Germain, pero ahora soy hincha a muerte de este club. Le hago mucho mas fuerza a ellos que al PSG", dijo.

Él se pasa una hora diaria con la aplicación y mira todos los partidos el fin de semana. Algunas veces, incluso, ha viajado a ver su club en los partidos de la Copa de Francia.

"No es que me la pase gritando en el sofá. Si algo malo pasa, yo soy parte de la culpa, porque he participado en la votación. Y no estoy solo, porque esto es una comunidad", aclaró.

"El objetivo de este año es llegar a la quinta división. Si lo logramos, entonces me sentiré parte del éxito del club", añadió.

5. Por qué está bajo amenaza

El concepto no ha sido muy bienvenido por los rivales.

Los oponentes del AG Caen se han quejado de la grabación durante los partidos y han reclamado derechos de imagen y una compensación financiera.

Las decisiones de los aficionados, que son conocidos como Umans, son trasmitidas al asistente Karim Ahmed Yahia, quien se las hace llegar al entrenador Julien Le Pen. (AG Caen) Agencias

Hasta ahora, la Liga Normanda de Fútbol le han permitido al equipo continuar.

Sin embargo, en diciembre, la Federación Francesa de Fútbol ha tomado una serie de decisiones que amenazan el concepto del AG Caen.

Por ejemplo, no le permiten a los equipos establecer una sociedad con una corporación que "tenga influencia en el rendimiento del equipo".

También prohibieron la emisión de partidos en vivo sin permiso de la Liga.

Los desarrolladores de la aplicación han rechazado las decisiones de la FFF, señalando que no pueden cambiar las reglas a la mitad de la temporada y que no van a finalizar su relación con AG Caen.

El hecho que los Umans puedan ver los partidos y los entrenamientos ha generado molestias en la Federación Francesa de Fútbol. (AG Caen/United Manager) Agencias

Insisten que no han sido contactados por la FFF y que están preparando su próximo partido, el 23 de febrero.

"Tantos artículos que expresamente han sido introducidos en contra de un proyecto, probablemente no tiene precedentes en la historia del fútbol de Francia", explicó en un comunicado United Manager, la compañía que maneja la aplicación.

Y agregó que el club continuará con la sociedad y que ganará la promoción "más allá de esta violenta adversidad".

La BBC ha contactado a la Liga Normanda de Fútbol y la FFF buscando una respuesta a estas preguntas, pero aún no la ha recibido.

