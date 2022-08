De acuerdo a información publicada por EuropaPress, el Gobierno de Francia, liderado por Emmanuel Macron, se encuentra preparando un plan para financiar el préstamo de autos eléctricos por 100 euros al mes a hogares de bajos recursos a través de un plan de arrendamiento.

Como se recuerda, esta fue una de las promesas del ahora presidente Macron durante su campaña presidencial.

Ahora bien, el pasado 28 de agosto, el ministro de Acción y Cuentas Públicas de Francia, Gabriel Attal, confirmó en una entrevista en la televisión LCI que están trabajando en la rapidez con la que se puede poner en marcha la medida y la disponibilidad de los vehículos eléctricos.

Cabe destacar que el Gobierno no ha incluido esta medida en la reciente ley de poder adquisitivo aprobada en pasado julio, por lo que este proyecto no vería la luz hasta después de 2023. No obstante, la administración no ha abandonado el plan y discutirá las bases antes de fin de año.

Por otro lado, el Gobierno francés ofrece subsidios de hasta 6.000 euros para la compra de vehículos eléctricos de menos de 47.000 euros, con posibles ayudas adicionales en el marco de un programa de achatarramiento para vehículos de combustión.

Con información de El Comercio y EuropaPress.