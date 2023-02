El 7 de febrero se celebra el “Día internacional del Internet Seguro”, fecha que tiene el propósito de crear conciencia en la sociedad sobre la importancia y necesidad de lograr que el uso de Internet sea cada vez más seguro.

Según el estudio de Kaspersky “Niños Digitales”, la mitad de los menores peruanos (50%) tiene alguna cuenta en redes rociales. No obstante, esta realidad es raíz de preocupación para los padres peruanos, pues 44% de ellos admite que le preocupa que Internet represente una amenaza para sus hijos.

El informe arroja que entre las principales inquietudes de los papás en el Perú están el acoso, la posibilidad de que los menores consuman contenido para adultos o bien, que sean contactados por extraños.

En el marco de esta fecha, diversas organizaciones plantean iniciativas para hacer que Internet sea un lugar más seguro. Por ejemplo, la fundación Telefónica ha puesto en marcha el curso online “Alto al Ciberacoso”, que impulsa la seguridad digital de niños, niñas y adolescentes, a la fecha más de 44 mil usuarios han realizado el curso.

Asimismo, la compañía de ciberseguridad Kaspersky ha brindado algunas recomendaciones a los padres y encargados de la educación de los menores para que su experiencia en línea sea más segura.

1. No hables con extraños

Así como no es seguro hablar con extraños en la calle, una regla similar debería funcionar en la vida digital. Es importante recordar que los niños y adolescentes no deben compartir ninguna información personal en las redes sociales (dirección de la casa, del colegio o de sus actividades extracurriculares), que puedan ayudar a identificarlos o encontrarlos en la vida real y, menos, compartir esta información con desconocidos.

Muchas veces, se puede caer en el error de publicar una foto en el lugar de entrenamiento de deporte con una etiqueta geográfica o un anuncio que facilite su localización.

2. Di no al cyberbullying o acoso digital

Para que Internet sea un lugar seguro para todos, es fundamental que los padres de familia promovamos en nuestros hijos reglas básicas de respeto en línea: podemos partir de dos principios básicos que son “no hagas lo que no quieras que te hagan a ti” y no escribas o digas en redes sociales lo que no dirías frente a otras personas. Niños y adolescentes tienen que comprender que escribir insultos y humillar a gente online es un mal comportamiento, que además tiene consecuencias.

3. Cuida tus datos personales

Es importante que niños y adolescentes tengan sentido de responsabilidad por los datos personales que utilizan, incluidos los inicios de sesión y las contraseñas. Para una mejor protección, no deben compartirse con nadie y siempre mantenerse en secreto. Por supuesto, los padres pueden conocer estos datos, pero esto no significa que también sea seguro compartir dicha información con los mejores amigos u otros compañeros del colegio. Las contraseñas deben seguir siendo complejas y únicas. Si es difícil recordar varias contraseñas complicadas, una solución de almacenamiento y generación de contraseñas puede ser de gran ayuda. En este caso, solo necesita recordar una contraseña maestra para ingresar y consultar las claves por tipo de aplicaciones y servicios.