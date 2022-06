El uso de autos eléctricos es uno de los temas más debatidos con el objetivo reducir la contaminación ambiental y también el costo para el público. Los beneficios de utilizar este tipo de vehículos no solo ayudan al medio ambiente, sino también al usuario.

Según el “Plan de Acción para el Mejoramiento de la Calidad de Aire de Lima y Callao 2021 – 2025″, elaborado por el Ministerio del Ambiente (Minam), 58% de las emisiones de material particulado, que contamina el aire en las ciudades, proviene del transporte urbano. Es decir, más de la mitad de estas emisiones es generada por vehículos no eléctricos.

La electromovilidad está basada en una plataforma de baterías y motores eléctricos que han sustituido todos los componentes que venían inmersos en un vehículo clásico o convencional, el cual es sustentado en el uso de combustible. Es decir, los autos eléctricos no realizan los mismos procesos internos, pero sí dan como resultado el mismo uso.

¿Cuáles son los beneficios de utilizar autos eléctricos?

1. No emiten material particulado. Al no producir gases ni partículas que afecten la calidad del aire, no contaminan el medioambiente. Esto no solo beneficia en la disminución del efecto invernadero, sino que también lo hace en la salud de las personas.

2. No realizan combustión fósil. Al usar la electricidad como la fuente de carga, estos vehículos no necesitan de energías fósiles como la gasolina, diésel o gas. Esto reduce las emisiones de CO2 mientras el auto está en uso. De esta manera, el usuario no solo no contribuye con la contaminación, sino que también ahorra al no usar ese tipo de energías.

3. Reducción de contaminación acústica. Las ciudades más pobladas suelen ser las más perjudicadas en este ámbito. La reducción de ruidos también es beneficiada por la tecnología que se implementan en estos vehículos.

4. Eficiencia energética. Otro beneficio para el medioambiente es la cantidad de energía que se gasta al momento de transportarnos. Los autos eléctricos utilizan menos energía al no realizar tantos procesos internos como uno convencional. Asimismo, tiene una “ayuda” en el último punto.

5. Recargan las baterías durante la conducción. Los autos eléctricos utilizan un sistema de tecnología que permite una conducción inteligente. La principal ventaja que poseen estos es que cuentan con un motor que recupera energía gracias a un sistema de frenos regenerativos. Es decir, la energía cinética liberada al momento de frenar, se convierte en energía eléctrica.