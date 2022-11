Mark Zuckerberg está actuando con ‘mano firme’ contra empleados por lo que sería todo un plan criminal dentro de su empresa Meta —matriz de Facebook, Instagram, WhatsApp y Messenger—. Se había informado del despido de unas 11 mil personas del gigante tecnológico en lo que sería un ajuste por las condiciones económicas de la actualidad.

Sin embargo, algunas de las salidas estarían relacionadas con las vulneraciones a la seguridad interna que se hallaron. Al parecer, decenas de empleados y contratistas estaban secuestrando las cuentas de los usuarios y solo las desbloqueaban al recibir un soborno, de acuerdo con el medio ‘The Wall Street Journal’, el cual tuvo acceso al reporte de la investigación interna.

¿Cómo habrían secuestrado las cuentas?

Los trabajadores habrían abusado del sistema de operaciones en línea (Oops), mecanismo que existe desde los primeros años de Facebook como un medio para que los empleados ayuden a los usuarios que hayan olvidado sus contraseñas o hayan perdido el acceso a sus cuentas.

Pero no en todos los casos se podía acudir a ese sistema para restablecer los perfiles; solo estaba destinado para que los empleados lo hicieran en casos especiales, como con sus amigos o familiares, socios comerciales y figuras públicas.

Varias personas habrían perdido sus cuentas y habrían tratado de recibir soporte directo de Facebook, pero no lo lograron. En medio del desespero, habrían tenido contacto con trabajadores de Meta que estaban dispuestos a ayudarlos a cambio de dinero, según el medio citado. El asunto habría escalado al conocerse que supuestamente los mismos empleados estaban recibiendo “miles de dólares en sobornos de poderosos hackers” con tal de apoderarse de perfiles.

El uso del sistema Oops aumentó notablemente a medida que crecía la plantilla. En 2020, atendió unas 50.270 peticiones, frente a las 22.000 de tres años antes, señala un documento interno revisado por el periódico.

Falencias en la línea de atención al cliente

Algunos de los despedidos eran contratistas de la empresa Allied Universal que trabajaban como guardias de seguridad en las instalaciones de Meta a los que se les dio acceso al mecanismo interno de la matriz de Facebook.

“Las personas que venden servicios fraudulentos (como la recuperación de cuentas bloqueadas) siempre se dirigen a las plataformas en línea, incluida la nuestra, y adaptan sus tácticas en respuesta a los métodos de detección que se usan comúnmente en la industria”, dijo el portavoz de Meta, Andy Stone, a medios estadounidenses y agregó que la compañía “seguirá tomando las medidas apropiadas contra los involucrados”.

Stone fue claro al decir que si los usuarios buscan recuperar sus cuentas, no deben por ningún motivo aceptar extorsiones “porque hacerlo viola nuestros términos”. No obstante, no precisó qué pasa con los canales de soporte para que las personas reciban ayuda a tiempo.Este tipo de problemas internos remarcan el complicado problema que tiene Meta para brindar soporte a sus más de 3 mil millones de usuarios en sus plataformas, ya que la compañía no cuenta con una línea directa de atención al cliente.

Cuando los usuarios no pueden acceder a sus cuentas, generalmente prueban métodos automáticos para reestablecerlas o intentan comunicarse con algún trabajador en Meta por teléfono o correo electrónico.

Vulneraciones dentro de la compañía se habían detectado antes. La empleada Reva Mandelowitz, que era un contratista de Allied Universal, fue despedida en febrero después de que una investigación interna descubriera que supuestamente restableció varias cuentas de usuario en nombre de piratas informáticos, recibiendo miles de dólares en bitcoins por sus servicios, según el medio citado.

La empresa Allied Universal que presta servicios a Facebook no se ha referido al escándalo ni a las medidas judiciales que se tomarían contra los acusados.

