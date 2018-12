Google y su opinión sobre los medios que ya cobran por sus noticias | Entrevista

Los medios de comunicación del mundo cada vez se interesan más por la opción de monetizar sus contenidos en la web. Un abanderado de este sistema es el "The New York Times", medio que cobra por sus noticias desde marzo de 2011.

En aquel año, el presidente de la editora del diario, The New York Times Company, Arthur Sulzberger, defendió la decisión de cobro de la siguiente manera: "Es la mejor muestra de dónde creemos que está el futuro de los contenidos de calidad".

Para Rodrigo Bonilla, director de Américas de la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (WAN-IFRA), la razón de esta tendencia es simple: el dinero procedente de la publicidad digital online, de dominio casi total de Facebook y Google, no es suficiente.

“La publicidad que se anuncia en tiempo real y mediante algoritmos no ha sido suficiente para que los diarios puedan atraer más anunciantes. Por eso, está volviendo con fuerza la idea de que el dinero online tiene que provenir de los lectores”, subrayó Bonilla en en 2017 en diálogo con el Centro Knight.

Si hablamos de medios de noticias en web es imposible no mencionar a Google, ya que gran parte de las visitas que estos reciben deriva del buscador. En ese sentido, quisimos averiguar qué opina el gigante del Internet sobre las plataformas de noticias y los cambios que estos viene experimentando.



Aquí nuestra entrevista con David Hyman, gerente de Alianzas con Medios para Google Latinoamérica:

¿Qué tan importante son para Google los medios de noticias?

Un gran motor de búsqueda, por su propia naturaleza, depende de la web abierta y del acceso a la información de alta calidad. Es por eso que Google tiene un fuerte compromiso con el periodismo de calidad y trabaja fuertemente para garantizar que las noticias con contenido de calidad se destaquen en todas sus plataformas, que los usuarios las encuentren con facilidad, y que los socios de noticias se beneficien por producirlas.



En este sentido, Google ayuda a los medios a desarrollar su negocio: generamos 13 mil millones de dólares al año globalmente para los medios que usan nuestras tecnologías y soluciones de publicidad. Por otra parte, Google deriva tráfico de 10 mil millones de clics gratuitos por mes a nivel mundial a sitios de noticias.



Google tiene una estrecha relación con los editores de contenido de todos los tamaños, trabajamos con los principales consorcios y grupos de medios del mundo, así como con los bloggers y editores más pequeños. Los ayudamos a crecer, participar y monetizar a su audiencia y seguiremos haciéndolo como una prioridad estratégica para nuestra compañía.



¿Cuáles han sido los cambios más significativos que ha observado en los medios de noticias web en los últimos años?



En el mundo en el que vivimos, el usuario es el centro y el desafío real es ganar su atención. Los consumidores cambiaron radicalmente de hábitos y eso produjo transformaciones fuertes en el modelo de negocios que sustenta el periodismo. Vivimos en un mundo dramáticamente diferente donde las personas consumen más noticias que nunca de un número de fuentes nunca antes visto.



En este contexto, las organizaciones de noticias tienen una tarea mucho más difícil para mantenerse relevantes y la colaboración es una cuestión central. Hoy los diarios, las radios, la televisión y otros tipos de medios son sólo una parte de un conjunto más amplio de sistemas de información, en el que cada uno desempeña un papel diferente al momento de informar a la gente.

¿Cómo ha ido evolucionando Google ante esos cambios?

En Google trabajamos hace más de 15 años con la industria periodística y comprobamos día a día que la capacidad de innovación que caracterizó al periodismo desde sus orígenes sigue vital e intacta. Hoy estamos multiplicando nuestras iniciativas de cooperación con el objetivo de trabajar en pos de la construcción de un futuro brillante y sustentable para el periodismo. Por ello, en marzo de este año lanzamos la Google News Initiative (GNI), nuestro esfuerzo para ayudar al periodismo a prosperar en la era digital. La GNI ha comprometido una inversión de 300 millones de dólares en los próximos tres años para fondear iniciativas, productos y proyectos en los medios de comunicación alrededor del mundo con objetivos concretos dentro de 3 grandes pilares: elevar y fortalecer el periodismo de calidad en nuestras plataformas, desarrollar modelos comerciales para apoyar el periodismo de calidad y empoderar a las organizaciones de noticias para aprovechar las nuevas tecnologías.

¿Qué proyectos ha elaborado Google junto a los medios?

Trabajamos codo a codo con los medios en tres grandes frentes: creamos productos que cumplen con las necesidades de las organizaciones de noticias y expanden sus empresas digitales, como Accelerated Mobile Pages (AMP), News Consumer Insights, Suscribite con Google y Fact Check. Además, desarrollamos y apoyamos programas que impulsan la innovación en la industria de las noticias, como Google News Lab, Cloud Program para Medios, entre otros.

¿Cuál cree que es el futuro del trabajo que realiza Google con los medios de noticias?



Los esfuerzos de este trabajo en conjunto están orientados a que los medios tengan acceso a cada vez más herramientas y conocimiento que les permitan hacer periodismo de calidad y, que a la vez, los usuarios puedan acceder fácilmente a información relevante y de calidad. Esto implica una evolución del modelo de negocio de los medios hacia nuevas fuentes de ingresos que complementen la publicidad, como son las suscripciones. En este contexto, la innovación es clave, es por eso que desde Google seguiremos trabajando en áreas como machine learning y análisis de datos para acompañar a los medios en esta evolución.

¿Qué podría destacar de los medios web del Perú?

Vemos que las plataformas de noticias están respondiendo positivamente a las necesidades de un peruano cada vez más conectado que demanda, en tiempo real, información sobre cualquier acontecimiento. Y eso conlleva al periodismo afrontar un periodo de transformación digital esencial para seguir adelante. Muchas de las plataformas de noticias locales ya han integrado con éxito herramientas y especialistas en el campo digital, y eso es destacable.

¿Qué opina Google sobre los grandes medios que están empezando a cobrar por sus noticias?



Debo decir que el negocio del periodismo cambió con la era digital, pero esto no significa que el periodismo de calidad no puede ser un negocio exitoso. Los modelos que permitirán al periodismo prosperar, en este siglo, serán diferentes. Hay diversos modelos para maximizarlo. Por ejemplo, en los Estados Unidos, hace 40 años, los diarios eran financiados mayormente por la publicidad. Los ingresos por suscripciones eran menores al 5%. Eso hoy cambió. The New York Times cuenta ahora con 2,8 millones de suscriptores digitales, más suscriptores de los que tenían en su edición impresa. Es casi dos tercios de sus ingresos digitales. Es importante tener en cuenta que las suscripciones no necesariamente serán la solución para todos los medios, sino que cada uno deberá encontrar la estrategia que mejor se adapte a su contexto.

¿De qué manera cambia el modelo de negocio que tiene Google ante el cobro por las noticias?



No cambia nada. De hecho, el año pasado pusimos fin a nuestra política de First Click Free y en marzo de este año, en el marco de los esfuerzos de la GNI, lanzamos Suscribite con Google, una nueva plataforma integral de suscripciones diseñada para ayudar a los editores a impulsar las conversiones y atraer a los suscriptores existentes en Google y la web, contribuyendo a que puedan desarrollar fuentes de ingreso más allá de la publicidad.

DATO

- Sudamérica no es ajeno a la tendencia de cobro por noticias. O’Globo, en Brasil, y Clarín, en Argentina, entre otros, también se han sumado al modelo de muro de pago (paywall) desde el año 2017.

