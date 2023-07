La Federación Peruana de Fútbol ha sufrido el hackedo de su página de YouTube. A través de sus redes sociales, la FPF confirmó que personas no autorizadas estaban subiendo contenido en la plataforma de videos utilizando su cuenta, sin eliminar o esconder los videos oficiales. Este contenido se trata de tutoriales para descargar programas piratas.

“Informamos a la opinión pública el uso indebido de personas no autorizadas sobre la cuenta de YouTube oficial de la FPF. Exhortamos a la comprensión a los seguidores y se comunicará a la brevedad posible la solución definitiva del problema y la cuenta de respaldo”, publicó la FPF.

Informamos a la opinión pública el uso indebido de personas no autorizadas sobre la cuenta de YouTube oficial de la FPF. Exhortamos a la comprensión a los seguidores y se comunicará a la brevedad posible la solución definitiva del problema y la cuenta de respaldo. — Federación Peruana de Fútbol (@TuFPF) July 12, 2023

El primer video que se subió en la cuenta de YouTube de la FPF fue alrededor de las 12:00 p.m. de este miércoles 12 de julio y muestra un “tutorial” para descargar Microsoft Office 2023 de forma “gratuita”. Sin embargo, al ingresar al video, solo aparece imágenes con una música de fondo por más de 7 minutos.

En la casilla de la descripción, se resume la función de esta suite de Microsoft y se colocan palabras clave para que llegue a más usuarios. Sin embargo, lo preocupante está en el comentario realizado por la misma cuenta de la FPF, el cual está fijado. En este, se invita a visitar un sitio web donde estaría la descarga del programa, una clave para acceder a este y un enlace a un supuesto video tutorial en Facebook.

Esta página web, llamada “pcgratis.net”, es de dudosa reputación. Si bien cuenta con un dominio seguro (”https”), no significa que no pueda terminar infectando nuestros dispositivos. Al tener el protocolo de transferencia de hipertexto seguro, solo nos indica que al ingresar al sitio web no tendremos problemas, pero no que las descargas sean seguras.

Los videos en la página de YouTube de la FPF aseguran que el usuario también podrá instalar programas como Photoshop, Autocad, Corel Draw, After Effects, entre otros. Todos con la misma dinámica que llevan al sitio web sospechoso. Pero, nada nos asegura que las descargas no contengan software malicioso, incluyendo spyware, para instalarse en nuestros dispositivos.