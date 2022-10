Los NFTs (archivos digitales no fungibles) se están convirtiendo en una de las esperanzas de los clubes y las organizaciones deportivas a la hora de generar nuevas vías de ingresos, algo que se plasmó en la mesa redonda entre responsables de la FIFA y la FIBA en el congreso Sportbiz Europa que se celebra en la Antigua Fábrica Estrella Damm de Barcelona.

”Lo primero que hay que hacer es educar en el conocimiento de los NFTs, explicar a la gente cómo funcionan, tanto internamente en las organizaciones como a la audiencia. Tenemos que tener claros cuáles son los obstáculos, hacer crecer la comunidad, crear valor y definir mercados”, explicó Gustavo Arellano Jorge, director de desarrollo comercial de la FIBA.

En este sentido, añadió que “hay que rodearse de expertos, que aún son difíciles de encontrar, para saber cómo llegar a la audiencia”. Y en el caso particular de la FIBA, dijo que ha hecho “proyectos pilotos” y que está “en conversaciones con startups para seguir haciendo cosas que aporten valor”.

Además, Arellano consideró que “ahora mismo hay muchas iniciativas” en el mundo de los NFTs y que “es el momento de entender lo que está pasando en el mercado y de estar en el mismo”. Por eso cree imprescindible que los clubes y las organizaciones tengan “un equipo dedicado a ello, trabajando para intentar encontrar soluciones”.

En esta mesa redonda, titulada Sports NFTs: Just the tip of the iceberg (NFTs en el deporte: tan solo la punta del iceberg), también habló Abby Barsky, responsable de estrategia digital de la FIFA. “El objetivo de la FIFA (con los NFTs) es lograr el engagement (compromiso) de los seguidores, como la mayoría de las otras organizaciones deportivas”, sentenció.

Es por eso que la FIFA está ofreciendo mediante la tecnología blockchain (que consiste en una cadena de bloques que permite prescindir de los intermediarios), la que hace posibles los NFTs, “disfrutar de juegos, poder acceder a contenidos exclusivos o asistir a eventos”. El propósito, según Barsky “es crear experiencias que sean divertidas para la gente”.

La responsable digital de la FIFA explicó que la organización empezó a interesarse “por el blockchain en 2017″, pero que entonces “aún no había aplicaciones” que les “interesaran”. Así, empezaron “a investigar cómo se podía utilizar esta tecnología en el mundo del entretenimiento” y hablaron “con otras organizaciones deportivas, como la NBA”, una de las pioneras en este campo.

Precisamente, el potencial de ingresos que se les supone a los NFTs ha sido uno de las claves para que el FC Barcelona haya podido vender este verano el 49% de Barça Studios (la productora audiovisual del club) por 200 millones de euros. Socios.com se quedó con un 24,5% y Orpheus Media, del empresario Jaume Roures, el otro 24,5%.

También este verano la entidad azulgrana vendió su primer NFT. Fue en una subasta de Sotheby’s en Nueva York, donde un comprador adquirió por este precio la obra digital In a way, inmortal, dedicada a Johan Cruyff.