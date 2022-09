El creador de PUBG, Brendan Greene, reveló que su próximo videojuego titulado Artemis incluirá tecnología blockchain, NFTs y se involucrará en el metaverso.

Greene ha compartido en una entrevista con el medio Hit Points que su próximo juego de mundo abierto, Artemis, será una plataforma en la que “cualquiera puede conectarse y todos pueden aportar un poco de sí mismos”. En Artemis, los usuarios podrán introducir sus propias creaciones y, ya que el juego maneja tecnología blockchain, podrán “extraer valor” de ellas vendiéndolas como ítems para otros jugadores.

“Estaba fascinado con esta idea de los espacios digitales, lugares donde no hay reglas reales sino un conjunto de sistemas que puedes usar”, comentó Greene. “Eso me fascinó, y todavía lo hace”. El desarrollador advirtió que Artemis no es un juego centrado en el dinero, sino en que sea un juego “para todos”.

No obstante, no todos en la industria de los videojuegos están a gusto con los NFTs. Minecraft, por ejemplo, eliminó la posibilidad de incluirlos. Otras compañías, en cambio, siguen empujando el Play to Earn con videojuegos con los que puedes generar dinero.

Artemis no es el único proyecto en camino al metaverso. Bandai Namco ha invertido US$130 millones en un futuro proyecto del metaverso. Asimismo, Epic Games se unió a LEGO para crear un metaverso seguro para niños.