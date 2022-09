Para comenzar, un vehículo autónomo se lo puede definir como aquel que nace de la congregación de diversas fuentes de tecnología. Carlos Rebellon, director de Gobierno y Políticas Públicas para América, México y el Caribe en Intel, lo explica como una evolución desde el auto que era manejado completamente por el ser humano hasta un vehículo autónomo o independiente.

En conversación con El Comercio, detalló que hoy por hoy los vehículos autónomos se han probado en al menos seis países: Israel, Alemania, Francia, Estados Unidos, Japón y China. “Se los destina a carreteras y espacios especiales para empezar a ver si esto en la realidad no genera problemas. No ha habido hasta ahora problemas significativos”, indicó.

¿Y qué uso tienen estos vehículos? En los ejemplos que vamos a ver se puede distinguir la función de taxi, delivery y hasta como camión de transporte de carga, o algún otro fin utilitario. Pero, antes hay que distinguir los cinco niveles de autonomía, pues según Rebellon, en la actualidad nos encontramos en la etapa de tránsito hacia los niveles 4 y 5, que son las etapas de mayor independencia del vehículo. “Es un vehículo que ya se maneja solo de inicio a fin. Es decir desde su encendido, manejo, decisiones, parqueo y apagado”, indicó.

Por otro lado, hay un marco legal que algunas naciones ya vienen resolviendo para integrar esta tecnología a la vida diaria. Este es el caso de Reino Unido, Alemania y Japón, que son los primeros países en autorizar los autos autónomos, pero hasta el nivel 3, y que disponen de un sistema para que los seres humanos puedan retomar el control del vehículo.

China y el robotaxi

Baidu es una de las marcas más grandes en China y es conocido como “el Google chino”. Al igual que el gigante de Internet, también ha incursionado en la producción de vehículos autónomos y en el 2021 sorprendió con el servicio de taxis sin conductor Baidu Apollo Go. Hasta la fecha, según la misma página web de la empresa, sus vehículos han recorrido 32 millones de kilómetros sin accidentes como principal responsable.

Los viajes de prueba se realizan en las ciudades de Beijing, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen, Chongqing, Wuhan, Hefei y Chengdu. También hay que mencionar que este año la empresa china lanzó otro vehículo: el Apollo RT6, un eléctrico autónomo que cuenta con 38 sensores alrededor de su carrocería, 8 LiDAR, 6 radares de ondas milimétricas, 12 radares ultrasónicos y 12 cámaras. Su producción en masa comenzará el próximo año.

Baidu cuenta con un servicio de robotaxi y el próximo año integrará un nuevo modelo a la flota. (Foto: AFP)

Volkswagen al frente de Alemania

Es la marca emblemática de Alemania. Es inevitable asociar Volkswagen con el país germano y con el escarabajo. Pero lo que ofrece hoy el fabricante no es un clásico, sino un vehículo a futuro, pues el año pasado inició las pruebas de su vehículo autónomo en nivel 4.

La unidad que estará destinada a estas pruebas es el ID Buzz AD, un auto que mantiene las características de la marca con el objetivo de ser el primer servicio de viajes compartidos autónomos en Europa, con miras al 2025, informó Xataka. Pero la salida al mercado será en el 2023 como vehículo eléctrico.

Pero esto no lo hace solo. Volkswagen se ha unido con Argo AI y Ford para las pruebas vehiculares. La ciudad elegida fue Hamburgo, y en mayo de este año fue probado en Munich, la capital alemana, en espacio abierto.

Estados Unidos, cuna de pruebas

Estados Unidos es también uno de los países que está sirviendo de prueba para los autos autónomos de varias marcas. California es uno de los estados que se adelantó en el 2019 y permitió que circulen por las calles, pero con un conductor tras el volante, los autos Waymo que fueron desarrollados por la empresa Alphabet, que pertenece a Google. Este año la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carretera (NHTSA), indicó que ya no era obligatoria la instalación de volante y pedales a este tipo de vehículo.

Al igual que Baidu, Alphabet también usó sus autos Waymo como servicio de taxi. Y de la misma manera lo hizo la empresa Cruise LLC, que estuvo probando un servicio de taxi autónomo en San Francisco con su Cruise Origin.

Ahora, no se puede dejar de hablar de Tesla, que incorpora la función de piloto automático en todas sus unidades. La marca de Elon Musk es uno de los principales impulsores de innovación tecnológica, pero en las últimas semanas ha tenido críticas en redes sociales por su función autónoma. The Dawn Project hizo una prueba en YouTube y mostró cómo era atropellado el maniquí de un niño que el vehículo no detectó. Sin embargo, Tesla ha exigido que se eliminen los videos pues “son difamatorios y tergiversan las capacidades de su tecnología de asistencia al conductor”, informó Xataka en esa ocasión.

Waymo es el vehículo autónomo producido por Alphabet, de Google. Es unas de las marcas que viene probando los autos autónomos en Estados Unidos. (Foto: AFP)

Camiones y delivery

Otra particularidad en los vehículos autónomos es el uso de los camiones. Es decir, el vehículo autónomo como servicio de carga en carretera. ¿Por qué? Según Robellon, en el transporte de carga es más fácil automatizar el vehículo ya que “por lo general no entra a las ciudades, o entra de manera marginal, va por rutas específicas y tiene una toma de decisiones menos congestionada”.

Y acá regresamos a Europa, donde Scania junto a la la empresa de logística Havi harán las primeras pruebas de un camión autónomo con carga en espacio abierto de Europa, según Europapress. La prueba consistirá en una ruta de tres horas y alrededor de 300 kilómetros entre las localidades de Södertälje y Jönköping, en Suecia.

Alemania también es otro lugar en donde se están probando los camiones autónomos. La marca sueca Enride es la que se encuentra detrás de estas pruebas de la efectividad de la inteligencia artificial. Pero los vehículos no quedan abandonados. Hay un equipo de monitoreo que sigue los movimientos del camión de manera remota.

Y también se había mencionado el caso de los deliverys. Uno de estos ejemplos es el vehículo R2, trabajado por la startup Nuro con un acuerdo por 10 años con la empresa Uber, para el servicio Uber eat. Pero, a diferencia de los otros casos, la prueba se realiza en un espacio más cerrado.

R2 es un vehículo pequeño, sin cabina de conductor y que por ahora solo circula en Houston (Texas) y Mountain View (California), en Estados Unidos. Cuenta con una visión 360 grados gracias a cámaras térmicas LiDAR y sensores.

Israel con robotaxis

Siguiendo la misma línea de China y otros países, Israel también viene preparándose para ser escenario de pruebas de los llamados robotaxis. Mobileye es la empresa de propiedad de Intel que impulsa el desarrollo de esta tecnología y para ello cuenta con el apoyo del fabricante chino NIO con su línea de SUV ES8.

Según la agencia Israel Noticias, el vehículo fue probado en abril con un breve recorrido de 40 minutos por Jerusalén. Esto se realizó para preparar el plan piloto que será lanzado a finales de este año en Múnich y Tel Aviv.

Y así es como se viene trabajando el vehículo autónomo, para lograr la perfecta autonomía y también el mejor performance en las pistas. Sin embargo, el funcionamiento de estos vehículos no dependerá solo de la tecnología. Como ya se ha visto, hay varios países que vienen adaptándose para este tipo de vehículo, en temas legales y estructurales.