Pese a que aún no ha fabricado el Silent Shadow, primer auto eléctrico de la marca, Rolls-Royce ya ha logrado cimentar el vehículo eléctrico más rápido del mundo en la forma de un nuevo avión. ‘Spirit of Innovation’ es la nueva apuesta de la división de la marca dedicada a la fabricación de motores para aviación que logró superar la barrera de los 620 km/h, una hazaña para los vehículos de estas características.

Cuando se presentó por primera vez oficialmente, Rolls-Royce PLC, división aeronáutica de la compañía, indicó que las pretensiones para esta nave eran de 480 kilómetros por hora. No obstante, las constantes pruebas determinaron velocidades superiores y, durante los vuelos realizados el pasado noviembre de 2021, Spirit of Innovation alcanzó los 623 km/h, certificando así un nuevo récord.

Este avión con monohélice y un diseño que se asemeja al de los cazas de la década de los 40 contiene un motor eléctrico de 200 kW de capacidad, potenciado por 6.000 celdas de baterías, un componente que la misma Rolls-Royce ha descrito como la más densa en la actualidad y el principal motivo por el que ha podido lograr este hito.

Spirit of Innovation tiene como objetivo demostrar las capacidades de los motores eléctricos para aviones de Rolls-Royce. (Foto: Rolls-Royce)

Con este logro, ‘Spirit of Innovation’ superó al Venturi Buckeye Bullet 3, un automóvil eléctrico con características de cohete que alcanzó los 576 kilómetros por hora en 2016. Rolls Royce mencionó que las cifras obtenidas serían enviadas a la Fédération Aéronautique Internationale (FAI) con la intención de certificar el nuevo récord.

‘Spirit of Innovation’ forma parte de la iniciativa ‘Accelerating the Electrification of Flight’ (ACCEL), proyecto financiado por el gobierno de Reino Unido y el ‘Aerospace Technology Institute’ con el que Rolls-Royce pretende convertirse en neutra en carbono para 2050. No obstante, es importante señalar que el avión eléctrico es solo un prototipo y la marca no tiene planes de fabricar este tipo de vehículos por ahora, aclarando que los vuelos son para demostrar las capacidades de sus motores eléctricos.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RELACIONADO

Las personas que utilizan a diario su vehículo, algunas vez se habrán preguntado ¿cómo puedo hacer para gastar menos combustible?.Ten en cuenta estos consejos