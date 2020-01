No es un secreto que la industria automotriz no está en su mejor momento. Las ventas a nivel mundial han disminuido y para muchas marcas el 2019 no ha sido precisamente el mejor de los años. Sin embargo, esto algo que parece no haber afectado a Rolls-Royce, que a pesar de ser una firma de superlujo cerró el año con buenas noticias: vendió 5,152 modelos alrededor del mundo.

Se trata de la mejor cifra de ventas alcanzada por Rolls-Royce en sus más de cien años de historia. Un crecimiento de 25% respecto a su marca del 2018, cuando llegó a los 4,107 unidades colocadas.

La firma británica ha anunciado por todo lo alto su gran logro y ha dado a conocer también el modelo con mayor porcentaje de ventas, su nuevo SUV Cullinan, cuya versión Black Badge ha tenido una buena demanda principalmente en el público joven. Asimismo, sus otros modelos Phantom, Wraith, Dawn y Ghost también mostraron buenas ventas durante el año.

Rolls-Royce Cullinan

En su primer año completo de venta, Cullinan supero todas las expectativas y se convirtió en el modelo nuevo con mejor respuesta de venta en la historia de Rolls-Royce.

El SUV de superlujo tuvo grandes ventas desde su lanzamiento, pero fue con la salida al mercado de su versión Black Badge “The King of the Night”, en noviembre pasado, que alcanzó sus mejores cifras.

Recorre la galería y descubre el Rolls-Royce Cullinan, el modelo más vendido del 2019 de la firma británica.