Además de su genialidad visionaria como fundador de Apple, parte primordial del éxito de Steve Jobs fue saber inspirar al éxito a las personas que lo rodeaban. Su capacidad de motivación y liderazgo han sido retratados en artículos, libros y películas. Algunas de las frases más celebres que dijo han quedado registradas para la posteridad.

Las frases de Jobs pueden servir de aliciente para todos los que necesiten inspiración o motivación en un momento determinado. Incluso si este no es tu caso, sus palabras sirven simplemente para evocar al hombre que fue capaz de llevar a la firma de la manzana a revolucionar mercados.

A continuación, dejamos 13 frases del genio tecnológico recopiladas en el portal de Applesfera, medio especializado en el ecosistema Apple.

Steve Jobs. (Foto:Difusión)

•”Estamos aquí para dejar una marca en el universo”

•”No dejes que la opinión de otras personas ahogue tu propia voz”

•”Durante los últimos 33 años me he mirado en el espejo cada mañana y me he preguntado: ¿Si hoy fuese el último día de mi vida, querría hacer lo que voy a hacer hoy? Si la respuesta es que no durante muchos días seguidos, necesito cambiar algo”

•”Ser despedido de Apple fue lo mejor que me podía haber ocurrido. Reemplazó el peso de tener éxito por la libertad de volver a empezar. Me permitió entrar en uno de los periodos con más creatividad en mi vida”

•”Mantente hambriento. Mantente imprudente”

•”La innovación distingue un líder de un seguidor”.

•”Recordar que vas a morir es el mejor modo que tengo para evitar la trampa de pensar que tienes algo que perder”.

•”La gente que está lo suficientemente loca para pensar que pueden cambiar el mundo es la gente que lo consigue”

•”Estoy tan orgulloso de las cosas que no he hecho como de las que he hecho. Innovar es decir que no a miles de cosas”

•”Estoy convencido de que la mitad de lo que separa a un emprendedor de éxito de uno sin éxito es pura perseverancia”

•”Sé un referente de calidad. Algunos no están acostumbrados a un ambiente en el que se espera la excelencia”

•”Mis cosas favoritas de la vida no cuestan dinero. Está claro que el recurso más precioso que todos tenemos es el tiempo”

•”Tu tiempo es limitado, así que no lo malgastes viviendo la vida de otra persona”