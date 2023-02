La inteligencia artificial (IA) Midjourney es una de las más populares a día de hoy. Basta darle una serie de instrucciones para que grafique imágenes de todo tipo con suma calidad y velocidad. A propósito de esto, desde la sección de Tecnología de El Comercio dejamos volar la imaginación y le pedimos a esta IA que nos dé su visión de qué habría pasado con Perú si en vez de España nos conquistaba el Imperio británico.

En esta ocasión consultamos por ese imperio, pero sería interesante ver qué resultados obtendríamos con el Imperio francés, japonés o algún otro. Incluso, ir un poco más allá y saber qué habría pasado si los incas invadían España. Quizás más adelante probemos.

/ Midjourney

Las imágenes ultrarealistas obtenidas son producto de una búsqueda previa de Midjourney y en ellas podemos observar detalles como una nueva bandera del Perú, un curioso uniforme militar, ciudades en medio del desierto, una plaza de estilo victoriano y algunas cosas más.

Para conseguir las imágenes se le hizo a la IA la siguiente solicitud: “What would Peru be like if it had been conquered by the British Empire? Ultra realistic photo.” (¿Cómo sería Perú si era conquistado por el Imperio Británico).