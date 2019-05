“El ticket de compra peruano aumenta en Cybers, pese a ineficientes plataformas del mercado”, por Sergio Sicheri

Nos abordaron ni bien aterrizamos en el aeropuerto de Cancún. Era una recata fila de impulsadores turísticos que peleaban nuestras miradas. Nos ofrecieron los mejores tours y precios de Semana Santa. Pero el olfato marketero y comercial me decía que algo andaba mal. El esfuerzo de estos operadores turísticos, por conseguirnos el mejor alquiler de auto, entre otros servicios y a los precios más bajos… no era normal. Ellos necesitaban nuestra atención a toda costa. Muchos no lo notaban. Nos estaban quitando lo más preciado de un viaje: el tiempo. Estábamos ante esos clubs vacacionales. Esos que buscan robarte una mañana o tarde de tu apreciado itinerario para fidelizarte o volverte parte de un supuesto club de beneficios que de repente nunca utilizarás.



Esa misma sensación se repitió en mí la semana pasada, pero no de manera presencial. Siempre caemos (me incluyo) en época de los conocidos Cyber Days o Cybers. Esta suerte de eventos o campañas digitales que reúnen a distintas marcas de productos y servicios que buscan captar la mayor cantidad de clientes a cuesta de una larga fila de ofertas y “mejores” precios en un rango de fechas reducido (por lo general una semana y a veces hasta un día específico). Pero que cada vez se realizan con mayor frecuencia. Coloco la palabra entre comillas porque debemos de darle un doble clic a esas promociones, a esas tarifas. Muchas de ellas están maquilladas a la perfección. Pero somos tercos. Siempre caemos. Es parte de la creación de buenos diseños publicitarios y de qué tanto hayan trabajado dichas empresas en su estrategia de ventas para remover las tripas de nuestro subconsciente. Ahí donde se toman dichas decisiones de compra.



Cuántos de ustedes han adquirido pasajes a Cusco, Piura… hasta Cartagena o Barcelona en los últimos siete días. Si al leer esta última línea se han sentido identificados, pues el ‘Hot Sale’ los embriagó y pasó por ustedes. Sí, le invitó una suerte de ‘shot’ a su cerebro y logró emocionarlo. Los hizo gastar. Pero ¿dónde está el símil con los clubs vacacionales que buscan endulzarte a toda costa? Yo creo que se da cuando la plataforma digital que registra la compra no está bien trabajada o soportada. Lo mismo sucede cuando finalmente los clubs vacacionales debelan que son lo que son y a quienes ya los conocemos, nos desenamoran. Te das cuenta de que estuviste perdiendo tu preciado tiempo de viaje. Solo que en tiempos de Cybers el mal rato te lo hace pasar el soporte de distintas plataformas o e-commerce que terminan haciéndote perder el tiempo y en la mayoría de los casos… o no concretas la compra, o eres tan terco que vuelves a cargar la página, a llenar todos los datos, a ver de qué forma usas otro navegador para que no reconozca la ‘cookie’ de tu móvil o laptop, entre otras maromas digitales con el fin de concretar la compra.



Reafirmo, somos tercos. Lo interesante es que, ante tantos problemas técnicos, la demanda de dichas compras es tan fuerte en épocas de Cybers, que pueden superar la mala experiencia del usuario y cualquier falla técnica que hasta la fecha no han podido superar (después de tantos Cybers) las distintas marcas que son parte de este juego en el mercado peruano. Aquí juegan mucho los números. Lo primero que aprendimos los que trabajamos en medios digitales fue a alinearnos con el departamento de tecnología y, sobre todo, a calcular el tráfico del sitio. Constantemente se hacen proyecciones ante cualquier escenario o noticia inusual y que nuestros ‘fierros’ (tanto hardware, así como software) puedan soportar grandes volúmenes de visitas en tiempo real. Con mayor razón para el caso de las tiendas virtuales porque lo que está en juego es una transacción. Sí, dinero sobre la mesa que tienen que salir a capturar.



El gerente de comercio electrónico de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Jaime Montenegro, conversó con el diario Gestión e indicó, que “el ticket de compra vía online se viene incrementando en porcentaje de 15% a 20% de cara a este 2019”. Además, Montenegro confirmó que al año unos seis millones de peruanos realizan compras por Internet. Cabe resaltar, como lo precisé en una columna anterior, que siempre debemos de analizar con pinzas las cifras que se publican y manejan en el mercado digital peruano. La gran mayoría suelen ser tocadas de tal manera que beneficien a las empresas que las brindan, incluso, a algunas instituciones. Esperemos que siendo la CCL… sus cifras no entren en este grupo que debemos de revisar con lupa. La mayoría de los empresarios deben de seguir apostando por el canal digital. Ni decir que es un “nuevo” canal. Digital es un punto de contacto que ya viene abierto hace algunos años y en los que las compañías deben de seguir invirtiendo, sobre todo, en tecnología. La misma que los ayude a seguir soportando mayores volúmenes transaccionales y a buena costa. Con la mejor experiencia de usuario.







Sergio Sicheri se desempeña como Jefe del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio, es gerente general de Brand Wash & Solutions (asesoría en imagen de marca y soluciones digitales). Cuenta con una maestría en Dirección de Marketing y Gestión Comercial en el EOI de España y la escuela de postgrado de la UPC. Ha dictado cursos de marketing digital en la universidad Mayor de Chile, la universidad Científica del Sur y en ISIL.