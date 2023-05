La marca Xiaomi acaba de realizar su Open House en México DF, un evento donde presentó sus novedades relacionadas al concepto de smart living (hogar inteligente), dirigidas a mejorar el estilo de vida y el cuidado de la salud de sus usuarios. Con productos que van desde dispensadores de agua para mascotas hasta aspiradoras robot que se limpian solas, este enfoque los hace diferenciarse de otras marcas. Para hablar al respecto conversamos con Mariela Marca, Master Trainer de Xiaomi Perú, quien nos dio un mayor alcance de esta gama de productos.

¿Cuál sería el producto estrella de los que han presentado?

En verdad tenemos productos estrella en wearables, limpieza del hogar y televisores. En limpieza tenemos la Xiaomi robot Vacuum X10+, es un equipo que no solamente te da la limpieza de pisos y alfombras, sino que hace que todo el proceso de limpieza de la aspiradora robot sea automático. Es decir, el usuario no tiene que estar lavando las mopas, no tiene que estar cambiando el agua o sacando el polvo. Todas esas actividades las hace la estación todo en uno. Este robot viene adicionalmente con componentes de alta tecnología, como algoritmos de inteligencia artificial, una cámara RGB, 2 lásers en línea que van a mapear toda la zona de la casa, y se puede controlar con la aplicación Xiaomi Home.

Parece un equipo dirigido a un usuario más amante de la tecnología, ¿Qué característica puede enamorar a un usuario más tradicional?

Lo que te ofrecen equipos como el X10+ es un poco de apoyo, el apoyo que necesitamos las madres que no tenemos tiempo de limpiar en casa. Podría estar en el parque con mi hija jugando o podría ir con ella al colegio o estar yo en la oficina y mi casa estaría limpia.

Mariela Marca, Master Trainer Xiaomi Perú.

En el caso del smartwatch, ¿Cuáles son las características que lo harían destacar sobre la competencia?

Podemos empezar por el diseño, porque el nuevo Xiaomi Watch S1 Pro viene con un vidrio de terminación ultraprotector. Adicionalmente, tiene unos marcos de aluminio increíbles, súper delgados. Gracias a este tipo de smart watch, así como a la smart band, he podido detectar algo muy bueno para mí: la calidad de sueño. Por ejemplo de descubierto que solamente tengo 30 minutos de sueño profundo, una vez que descubrí eso con el reloj, tomé acción y ahora tengo otras formas, meditar y todo eso, para poder tener una mejor vida y control de mi salud.

¿Qué nos puedes decir de los televisores de Xiaomi?

Nuestras teles están llegando super bien, el mercado peruano ha acogido con todo su amor a las teles de Xiaomi. Yo tengo una tele Xiaomi en mi casa y la usa mi hija de 8 años y mi mamá que tiene 73 años, la entendió perfectamente, entonces está hecha para todo público. Además, su diseño minimalista le dio un plus a mi sala, con esa pantalla tan amplia con unos bordes tan finos. Y, por supuesto, la calidad de imagen y sonido con el Dolby Vision y el Dolby Atmos que hacen que la experiencia de ver en tu casa tu película favorita o tu serie favorita sea totalmente inmersiva, que para lo único que te puedes distraer es para comer la canchita.

¿Viste el video de la de la señorita que subió a TikTok que se compró una TV, cosa que no había podido hacer en toda su vida y que por fin lo logró, y la emoción que mostró? Estamos conectando con las emociones de nuestros Xiaomi fans, y eso para nosotros es súper importante.

"El mundo siempre cambia, pero últimamente hemos tenido un golpe muy fuerte todos que ha sido la pandemia"

¿Qué tan importante es para ustedes como marca tener este ecosistema de productos para mejorar el estilo de vida?

El mundo siempre cambia, pero últimamente hemos tenido un golpe muy fuerte todos que ha sido la pandemia, eso nos ha hecho recapacitar y pensar en cuidar más de nosotros. Esa parte es importante y por eso queremos resaltar nuestros productos enfocados no solo en brindarte soluciones tecnológicas, sino en que mejores tu vida. Por ejemplo, tienes una air fryer que te cocina y te cocina saludable, además lo puedes programar y te consume menos tiempo que prender la cocina. El purificador de aire también va en ese mismo sentido, así como el dispensador de agua y de comida para las mascotas, que te liberan de una preocupación. Puedes ir a la oficina, salir de viaje y dejar encargado al gato o al perro, sin el riesgo de que se queden sin comida. Y eso es importante porque los animalitos de alguna manera también son seres muy queridos y forman parte de nuestra vida.