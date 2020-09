Un equipo de investigadores reveló el hallazgo de lo que ha sido llamado “el primer Neptuno ultra caliente” de la historia de la astrofísica. Se trata de un planeta ubicado a 260 años luz de la Tierra, y alcanza temperaturas de hasta 1.700 grados centígrados.

El planeta LTT 9779 b es un exoplaneta encontrado en el Desierto Neptuniano, un área con poca densidad planetaria y que además, al tener cuerpos tipo Neptuno, permiten estudiar las atmósferas planetarias.

El descubrimiento dirigido por el académico de la Universidad de Chile, James Jenkins, del Departamento de Astronomía de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, junto con Matías Díaz, candidato a doctor en Astronomía en la misma casa de estudios; recogió las lecturas del Satélite de Sondeo de Exoplanetas en Tránsito, (en inglés Transiting Exoplanet Survey Satellite, o TESS), en lo que fue calificado como un hallazgo “poco probable”.

“Se habla de un descubrimiento poco probable porque se encuentra en una región llamada ‘el Desierto Neptuno’, donde casi no hay planetas. Esta región es característica porque sus planetas tienen períodos de órbitas de menos de 4 días, y con masas y tamaños similares a Neptuno”, explica James Jenkins, agregando que “esto permite la investigación de su atmósfera (...) En el caso del planeta LTT 9779 b; aún tiene atmósfera a pesar de su cercanía a la estrella que orbita. Es muy difícil explicar por qué este planeta no se convirtió en un núcleo de roca. No creo que podamos encontrar muchos más ejemplos como éste orbitando en otras estrellas tan brillantes”.

“Está muy cerca de su estrella, su periodo de traslación es de tan sólo 19 horas, es decir, el año de LTT 9779 b dura menos que un día terrestre”, agregó Jenkins

El sistema al cual pertenece LTT 9779 b tiene alrededor de la mitad de la edad de nuestro Sol; es decir, cerca de 2 mil millones de años. La intensa radiación de la estrella, no debiera permitir que existiera una atmósfera similar a la de Neptuno, que permanezca durante tanto tiempo.

Para Jenkins, este descubrimiento es relevante para investigaciones futuras ya que “permitirá comprender mucho más sobre la química y los procesos físicos de las atmósferas de planetas con características similares a Neptuno; los exo-Neptunos. Esto nos permitirá aprender mucho más sobre los procesos de formación y evolución de planetas en general, es un planeta muy especial”.

Fuente: Emol, GDA

