Parece como si el 2020 no hubiese acabado. El 1 de enero del 2021, aparte de cambiar el calendario, no es ninguna fecha trascendental; es solo un punto arbitrario en la elipse que recorre la Tierra alrededor del Sol. No es ni un solsticio ni un equinoccio, ni un afelio o perihelio, los extremos de la elipse.

Continuamos con la pandemia, que colocó en segundo plano todo lo relacionado a la ciencia, excepto la epidemiología de los virus y las vacunas. Los esfuerzos científicos han estado centrados en el desarrollo de tratamientos y vacunas para el COVID-19.

Se ha progresado mucho, pero todavía no lo suficiente. Incluso se ha utilizado la edición de genes, el CRISPR, explicado en páginas anteriores, para crear pruebas de detección del inédito virus.

Por tal motivo, es necesario hacer un recuento de los principales acontecimientos científicos que nos dejó este imborrable 2020. Es imposible cubrir en una página lo más destacado de cada disciplina, así que hemos colocado algunos de los que muchos consideran los más destacados.

–Vacunas–

Quizás la noticia científica más importante para la humanidad en el 2020 fue el desarrollo en tiempo récord de vacunas contra el COVID-19. Los avances incluyeron el uso de inteligencia artificial para modelar hormonas y material genético.

Ya se están fabricando millones de vacunas que han empezado a distribuirse en los países que financiaron su desarrollo y las producen.

Aun con estos avances a velocidades sin precedentes, el impacto y los esfuerzos por contener la pandemia se extenderán a lo largo del año que empieza. En ese sentido, el 2020 seguirá presente.

“Los cuervos han demostrado niveles de inteligencia comparables a los del chimpancé”.



–El magnetar–

Uno de los principales descubrimientos ha sido el hallazgo del primer magnetar. Por muchos años se detectaban cortas emisiones de radio, rayos X y emisiones súbitas de rayos gama dentro y fuera de nuestra galaxia. Hasta el año pasado se conocían más de 10 fuentes atribuidas a magnetares, pero nunca habían sido ubicadas. Ahora, gracias a un telescopio experimental canadiense, se ha ubicado a uno de estos emisores en una área muy pequeña de nuestra galaxia.

El magnetar es una estrella más grande que el Sol en una fase final de su ciclo de vida que ha colapsado a una estrella de neutrones de unos 20 km de diámetro, y que da mil vueltas cada pocos segundos. Esto produce un campo magnético fortísimo, un billón de veces más fuerte que el campo magnético de la Tierra.

Además de avanzar la comprensión del comportamiento de las estrellas, diversos físicos están estudiando los efectos del magnetar en las nebulosas y otros objetos del espacio vecino.

–Superconductividad–

El estudio de la superconductividad, capacidad de transmitir corriente sin resistencia, comenzó en 1911. Fue cuando el físico holandés Heike Onnes descubrió que el mercurio a 4,2 °C sobre el cero absoluto –es decir, 4,2 °K (Kelvin)– conduce electrones sin fricción ni calor.

En décadas siguientes se descubrieron otros materiales que mostraban superconductividad, pero a temperaturas igualmente extremas. Recién en 1986 se descubrió que lo mismo ocurre con cerámicas de óxido de cobre a más de 77 °K, la temperatura del nitrógeno líquido. Así nació una nueva generación de imanes para aceleradores de partículas.

El año pasado, en Alemania, una mezcla de lantano e hidrógeno colocada entre dos diamantes planos fue comprimida a una presión equivalente a millones de atmósferas. En este yunque de diamantes los investigadores comprobaron la superconductividad a 250 °K, apenas 23 °C debajo del punto de congelación del agua.

Hace unos meses, en EE.UU., se logró la superconductividad con una mezcla de hidrógeno, carbono y azufre a 267 °K, o -6 °C, lo que abre las puertas a una variedad de experimentos y aplicaciones.

–Pájaros inteligentes–

Por muchos años no ha habido una explicación satisfactoria de la inteligencia de las aves. Los cuervos han demostrado niveles de inteligencia comparables a los del chimpancé, otrora inexplicable para un cerebro del tamaño de una nuez. Ahora, gracias a imágenes de tres dimensiones, los neurólogos lo entienden.

Los cerebros de las palomas, las lechuzas y los cuervos están construidos de forma diferente al cerebro de los mamíferos, evolucionando separadamente por 320 millones de años del último antecesor común de mamíferos y dinosaurios.

Los nervios en el cerebro de las aves conectan verticalmente y horizontalmente , permitiéndoles funcionar como el cerebro humano en menor volumen.

“Hayabusa-2, de la agencia espacial japonesa, envió a la Tierra muestras del asteroide Ryugu”.



–Muestras espaciales–

En el 2020, dos sondas espaciales hicieron historia: Osiris-Rex, de la NASA, aterrizó en el asteroide Bennu; y Hayabusa-2, de la agencia espacial japonesa (JAXA), envió a la Tierra muestras del asteroide Ryugu. Las muestras de Osiris-Rex fueron recolectadas en julio y nos llegarán en el 2023; las de Hayabusa-2 tocaron suelo terrestre en diciembre pasado.

En una página próxima explicaremos en detalle las misiones y cómo ayudarán a comprender mejor nuestro sistema solar.

–Cambio climático–

A pesar de los esfuerzos del presidente saliente de EE.UU. de hacer del 2020 el peor año para el cambio climático, la pandemia lo ha frenado un poco, reduciendo el consumo de combustibles y la producción industrial, y en consecuencia, la contaminación ambiental.

Ya se han cumplido más de 40 años de cuando los principales meteorólogos se reunieron en el Instituto Woods Hole en Massachusetts para hacer una proyección de calentamiento global. Establecieron que, si el CO2 se duplicaba en comparación a la etapa preindustrial, el planeta se calentaría entre 1,5 °C y 4,5 °C, con consecuencias climáticas que van de lo preocupante a lo catastrófico.

Con la desaceleración del consumo causado por la pandemia y el cambio de gobierno de EE.UU., se espera que el conjunto de países podrá disminuir las emisiones de CO2 a un nivel que permita reducir la gravedad del cambio climático.

Tal como dijimos al principio, el 2020 sigue presente. No se puede saber a ciencia cierta cómo será este nuevo año, pero podemos estar seguros de que no será como antes.





