Matthew W., un enfermero de 45 años de los servicios de emergencia de San Diego (EE.UU.), recibió el pasado 18 de diciembre la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 de las empresas Pfizer y BioNTech. Seis días más tarde, en Nochebuena, comenzó a sentir escalofríos, dolores musculares y fatiga. Al ser sometido a una prueba de diagnóstico dio positivo al SARS-CoV-2.

Este evento trae consigo varias interrogantes: ¿Cuánto tarda la vacuna en generar la inmunidad? ¿Por qué son necesarias dos dosis? ¿La vacuna ha fallado? El Comercio conversó con tres especialistas para resolver estas y otras dudas.

–Un proceso efectivo pero no inmediato–

“Lo ocurrido con el enfermero en EE.UU. es un hecho totalmente esperable. Pueden presentarse casos de COVID-19 luego de la primera dosis de la vacuna, especialmente en los primeros 12 días de haberla recibido”, nos dijo Jorge Salinas, epidemiólogo hospitalario de la Universidad de Iowa.

De acuerdo al especialista, a partir del duodécimo día –en el caso de la vacuna de Pfizer/BioNTech– recién comienza a observarse una reducción en el riesgo de infección.

César Ugarte, investigador del Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, recalca: “La respuesta inmune no es una cuestión inmediata, se va construyendo”. Un ejemplo claro es el de la vacuna de la fiebre amarilla: después de recibirla uno debe esperar 10 días para poder viajar a zonas donde la enfermedad está presente.

De acuerdo a los informes de la fase 3 de la vacuna de Pfizer/BioNTech, la primera dosis tiene una eficacia aproximada del 50%, y recién con la segunda se alcanza la media del 95%. Hay que tener claro que con la primera dosis el organismo reconoce y genera anticuerpos específicos para una proteína del virus. Sin embargo, es con la segunda que la respuesta inmune es –por así decirlo– almacenada y guardada para ser activada en futuras exposiciones al SARS-CoV-2.

“Puede que el enfermero se haya infectado antes de recibir la vacuna; por lo tanto, el virus se encontraba en un proceso de incubación [alrededor de siete días] cuando la recibió. Pudo haber ocurrido también que se expuso al virus a los pocos días de ser inoculado, cuando todavía no se había desarrollado una respuesta inmune eficaz”, opina Juan More, investigador en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y doctor en Inmunología Comparada por la Universidad de Alberta (Canadá).

–Un largo trecho por seguir–

Los tres especialistas concuerdan al asegurar que la llegada de la vacuna al Perú no va a significar que ya es posible salir a la calle sin protección.

“La vacuna lo que va a hacer es que haya menos gente que se enferme y que más gente pueda trabajar, eso quiere decir que el sistema de salud va a poder funcionar. Eso no quita que no sigamos usando las mascarillas, lavándonos las manos y teniendo distanciamiento social. La vacuna no es un pasaporte para volver a la normalidad de un momento a otro, va a tomar su tiempo”, señala Ugarte.

Cabe resaltar que todavía no se ha evaluado la capacidad de estas vacunas para evitar la transmisión del virus. “Asumimos que lo hace, pero eso lo vamos a observar de forma más clara con los datos que se irán desarrollando”, comenta Ugarte.

Otra incógnita es el tiempo en el que una persona vacunada permanecerá protegida del COVID-19. “Hay ciertas características de los coronavirus que hacen que la inmunidad generada por las vacunas o de forma natural no sea 100% duradera, ya sea porque el sistema inmune tiende a olvidarla o porque los virus cambian con el tiempo”, subraya Salinas. Para él, tanto las vacunas de Pfizer/BioNTech y de la empresa Moderna deben funcionar por uno o dos años, y es posible que luego de ese período sea necesario volverse a vacunar.

