A las 7:30 a.m. de este miércoles 19 de agosto, el doctor Elmer Huerta se convertirá en uno de los miles de voluntarios que serán parte de la fase 3 del ensayo clínico del proyecto de vacuna que desarrollan el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de EE.UU. y la empresa Moderna.

“Hace dos semanas y media, me inscribí aquí en EE.UU., en el Estudio Nacional de Vacunas para probar la vacuna del laboratorio Moderna, el de Pfizer o la de Oxford. Todo eso se hace bajo el auspicio de los Institutos Nacionales de Salud. Así que me inscribí y hace una hora, más o menos, me llaman por teléfono y me dicen que he sido seleccionado […] O sea, voy a participar en este estudio de fase 3 y me han sorteado para el ensayo de Moderna”, informó Huerta, a manera de confesión, durante la emisión de su programa radial en RPP.

El especialista en Salud Pública indicó que lanzó un grito de alegría al enterarse de la noticia y le agradeció a la persona que lo llamó para avisarle. Agregó que, por coincidencia, el hospital en donde se realizará este ensayo es el mismo en donde Huerta trabaja: el hospital universitario George Washington.

El documento de consentimiento informado -en donde se detallan en qué consiste la vacuna, cuáles son las ventajas, cuáles son los posibles efectos secundarios, etc.-, tiene 21 páginas. Este debe ser leído, firmado y entregado antes de empezar los procedimientos. Inmediatamente después, los datos de Huerta serán ingresados a una computadora para que se determine en qué grupo participará: en el que recibirá la vacuna o en el que recibirá un placebo. “Lo interesante es que ni yo ni la persona que me colocará la inyección sabremos qué estoy recibiendo. Eso es a lo que se le llama doble ciego”, explicó.

Luego, Huerta reflexionó al señalar que su “contribución será una de los tantos miles que servirán para que, a fin de año, usted se ponga su vacuna con confianza”.

