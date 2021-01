Conforme a los criterios de Saber más

Desde hace varios meses, José Roberto está yendo a trabajar. Es uno de los pocos que ha regresado a su oficina y si bien no son muchos, tienen los ambientes bien ventilados y llevan siempre mascarilla, usar constantemente el transporte público es lo que más le preocupa.

“Cada dos semanas me hacen la prueba rápida y hasta ahora siempre ha salido negativo. Por lo menos sé que no he tenido COVID-19 hasta ahora”, comenta. José Roberto sabe que esa prueba no le dirá si está con la infección activa, pero no le queda otra opción . “Felizmente, solo vivo con mi hermana y entre los dos nos cuidamos al máximo”.

(Infografía: Raúl Rodríguez)

A casi un año de pandemia, aunque hemos aprendido que existen tres tipos de pruebas, no se tiene muy claro si todas sirven para el diagnóstico o si se pueden usar en todas las circunstancias o cualquier momento.

“Hay que hacer siempre la diferenciación clara: las pruebas de PCR y las de antígeno son las que nos van a ayudar a detectar la presencia del virus en el organismo. La serológica detecta los anticuerpos que la persona desarrolla después de haberse expuesto al SARS-CoV-2. Esta no sirve para el diagnóstico clínico porque recién nos puede dar información desde el séptimo día después de la aparición de síntomas y alcanzan su máxima valoración a partir del día 14 de la infección. Ese es un problema porque el proceso de un diagnóstico clínico con cuadro respiratorio debe darse en la primera semana. En ese lapso se deben hacer pruebas para detectar al coronavirus”, explica Julio Cachay, médico infectólogo de la clínica Ricardo Palma.

Para el especialista, la clave radica en tener mucho cuidado en nuestros encuentros con terceros y estar atentos ante la posibilidad de una sospecha de contagio. “Teniendo en cuenta eso, podemos decidir qué tipo de prueba es la que nos conviene hacer para salir de dudas”, concluye.





