Este viernes nuestro satélite estará tan cerca del Sol en el cielo que pasará por la parte sur de la sombra de la Tierra, lo cual generará un eclipse lunar casi total. Este evento coincide, además, con una luna llena.

El eclipse lunar parcial se dará el 19 de noviembre y será visible para los observadores en América del Norte, países Océano Pacífico, entre ellos el Perú, y el extremo oriental de Asia.

De estar el cielo despejado en las mencionadas zonas, el fenómeno será observable a simple vista. Para ver el eclipse lunar no necesita equipos especiales.

La zona oscura muestra los lugares en los que será visible el eclipse. (Foto: NASA'S SCIENTIFIC VISUALIZATION STUDIO)

El fenómeno será el eclipse lunar parcial más largo en 580 años, con una duración de poco más de 6 horas , y su paso a través de la parte más oscura de la sombra de la Tierra se prolongará aproximadamente 3 horas, 28 minutos y 23 segundos, informa el medio especializado Space.

La sombra parcial de la Tierra comenzará a caer en la parte superior izquierda de la Luna a las 06H02 UTC (1:02 a.m., en el Perú), pero el ligero oscurecimiento de la Luna no se notará hasta que la sombra completa de la Tierra comience a caer en la parte superior de la Luna a las 7H18 UTC (5:18 a.m., en el Perú).

El arco de la sombra de la Tierra redonda se extenderá a través de la Luna hasta el pico del eclipse a las 9.02 UTC (7:02 a.m., en el Perú) cuando más del 97% de la Luna estará en plena sombra y solo una pequeña franja del lado izquierdo del satélite brillará en la sombra parcial de la Tierra, informa la NASA.

Esquema de un eclipse total de luna. (Meteored)

Después del pico del eclipse, la sombra completa de la Tierra se moverá gradualmente de la Luna hacia la parte inferior derecha, emergiendo completamente de la sombra completa a las 10H47 UTC (5:47 a.m., en el Perú). Después de esto, el brillo de la Luna a medida que sale de la sombra parcial de la Tierra será difícil de notar, especialmente porque el crepúsculo matutino comenzará a las 10.54 UTC (5:54 a.m., en el Perú). La Luna saldrá por completo de la sombra parcial de la Tierra a las 12H03 (7:03, en el Perú).

Con información de Europa Press

