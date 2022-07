El Perú conmemora este miércoles el día del Maestro; sin embargo, mundialmente, muchas personas esperan este 6 de julio para celebrar juntos el Día Internacional del beso robado, así que puedes aprovecharlo de la manera más conveniente.

No todos conocen esta particular efeméride que no está marcada en el calendario peruano, por eso acá te contamos todo acerca de esta festividad que año tras año ha logrado tomar más relevancia.

Tal como señala Diainternacionalde, esta fecha no debe confundirse con el día internacional del beso, que se celebra el 13 de abril. Aunque el Día del beso robado no tiene una historia en específico, muchos la tienen como un recordatorio para las personas que se atreven a robar besos.

¿Cómo surgió el Día Internacional del beso robado?

Esta celebración no tiene una historia en específico; sin embargo, hay quienes aseguran que este día se remonta a la Gran Bretaña del siglo XIX, otros señalan que se recuerda por el beso de un marinero a una enfermera en Estados Unidos.

Este icónico momento quedó registrado en la historia, cuando el fotoperiodista Alfred Eisenstaedt retrató en una imagen el beso robado de un marinero norteamericano a una enfermera frente al Time Square el 14 de agosto de 1945.

Para los estadounidenses, este beso simbolizó el fin de la Segunda Guerra Mundial, por ello es el beso robado más icónico de todos los tiempos.

Según MVS Noticias, uno de los principales objetivos de esta fecha es demostrar que existen las personas atrevidas que buscan la manera más sutil de llegar a su objetivo, sentimentalmente hablando.

Sin embargo, para algunas personas, el hecho de que alguien les robe un beso termina siendo desagradable o una falta de respeto. Por ello, también es importante saber las intenciones de la persona a la que besarás.

Los beneficios de besar

Si eres de las personas que disfruta de esta muestra de amor, debes saber que besar a alguien que quieres puede traerte muchos beneficios.

Además de ser un estimulante para fortalecer una relación con otra persona, besar mejor tu salud bucal, quema calorías, reduce el dolor, funciona como antidepresivos y ayuda a la autoestima.

Teniendo en cuenta esto, no dudes en que hoy puedes celebrar el Día internacional del beso robado con esa persona favorita.