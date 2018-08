FIL Lima 2018: Científico español y estrella de YouTube presenta libro

La biografía del español Javier Santaolalla deja en claro desde el saque que es un tipo que sabe, y mucho. “Ingeniero, doctor en física de partículas. Fui investigador en el CERN. Ciencia en YouTube #DateUnVoltio y autor”. Pues bien, él es un importante divulgador científico y está en Lima para participar en diversas actividades este fin de semana en la Feria Internacional del Libro Lima 2018, en donde además presentará su último libro.





¿Por qué es importante invertir en ciencias? Responde el científico español @JaSantaolalla que además de presentar libro tiene varias actividades muy interesantes en la #FilLima2018 #CienciaEnFIL pic.twitter.com/gXFSKfbZF0 — Bruno Ortiz B. (Blogdenotas) (@blogdenotas) 2 de agosto de 2018



Desde hace algunos años, Santaolalla hace videos en sus dos canales de YouTube (Date un Voltio y Date un Blog) en donde se dedica no solo a explicar diversos temas de ciencia –desde los más simples hasta los más complejos-, sino a incentivar la curiosidad a sus casi 800 mil suscriptores. En la FIL Lima presentará “Inteligencia física”, el libro en donde explica lo positivo de despertar al científico que todos llevamos dentro.

“Este es mi sexto libro. Los cuatro primeros fueron en coautoría y este es el segundo en solitario. Aquí trato de reflexionar sobre lo que es ser un físico. Me he dado cuenta que siendo científico, físico en particular, veo el mundo de otra manera y es algo interesante, porque se aprecia mejor el entorno, se toman mejores decisiones, se comprende mejor quiénes somos”, dice Santaolalla a El Comercio.

El autor asegura que la naturaleza científica es algo propio de la esencia del ser humano y es por eso que debemos incentivar que nuestro científico interior aflore. “Con el libro busco que el lector se dé cuenta que tiene un físico dentro y que siendo consciente de aquello, y entendiendo todo de una manera más científica, se puede ser un poco más feliz”, resalta.

Santaolalla estará este viernes 3 de agosto, a las 8:00 p.m., en la sala Clorinda Matto de la FIL Lima, junto al científico chileno Gabriel León, en el conversatorio “¿Qué sabemos de ciencia?”



El sábado 4, a las 2:00 p.m., en la sala Blanca Varela – Fundación BBVA Continental, participará del encuentro de booktubers “¿Cómo acercarse a los jóvenes?” y el domingo 5, a las 6:00 p.m., en la misma sala, presentará su más reciente libro “Inteligencia física”.