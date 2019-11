La semana pasada, el futbolista James Rodríguez anunció el nacimiento de su segundo hijo. Todo apuntaba a que Shannon de Lima, su actual pareja, era la madre del pequeño, pero los medios colombianos lo pusieron en duda debido a que la modelo no dio señales de haber estado embarazada en los últimos meses.

Entonces los rumores apuntaron a que el jugador del Real Madrid había alquilado un viente para poder convertirse en padre por segunda vez. Por el momento, ninguno ha confirmado que esa haya sido la técnica usada en este caso.

La maternidad subrogada, gestación subrogada o uso de vientres de alquiler es un procedimiento médico a través del cual una mujer queda embarazada con el compromiso legal de entregar al niño a otra persona luego del parto a cambio de dinero. Por lo general, para ello se utilizan técnicas de reproducción asistida como la fecundación in vitro o inseminación artificial.

La gestación subrogada consiste en fecundar un óvulo in vitro (en el laboratorio), desarrollarlo hasta la etapa de embrión y luego implantarlo en un útero que tenga las condiciones necesarias para llevar el embarazo a término. Se suelen usar los espermatozoides y óvulos de los padres que pagan por el vientre. A veces se usa espermatozoides u óvulos de algún donante o de la misma madre gestante, según detalla un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La diferencia con la reproducción asistida “común” es que se usa el útero de una mujer fuera de la pareja; es decir, sin ningún vínculo afectivo, y se recurre a agencias especializadas para ello. Esta técnica también suele ser usada por parejas del mismo sexo para lograr tener un hijo biológico o por personas solteras que desean tener hijos y tienen algún impedimento físico, detalla un informe de la BBC.

Según explica Carlos Francisco Fernández, asesor médico del diario colombiano El Tiempo, este tipo de procedimiento “está dirigido para personas con problemas físicos, alteraciones funcionales que les causen algún tipo de esterilidad y bajo esa condición es una herramienta favorable”.

Debido a que no se usan los óvulos de las ‘madres portadoras’, como se les conoce a las mujeres que alquilan su vientre, no comparten ADN con el bebé. Sin embargo, el vínculo afectivo que pueden crear hace que esta técnica de reproducción asistida cause controversia.

“Pensar que un niño en estas condiciones tiene características exclusivas provenientes del espermatozoide y del óvulo es un gran error porque todos los componentes que permiten el desarrollo del nuevo ser provienen de un cuerpo que para nada es extraño”, señala a El Tiempo la psicóloga Sandra Herrera, que cuestiona que los bebés terminen convirtiéndose en meras mercancías.

La gestación subrogada es legal en muchos países de Europa y en Estados Unidos. En otros países no está reglamentada, como en el caso de España, explica el diario El País. El problema con este tipo de técnica de reproducción, apuntan los expertos, es que se crea un mercado en el cual se utilizan a mujeres de bajos recursos para satisfacer las necesidades de parejas o personas solteras de países desarrollados con gran capacidad económica.

Un informe de El País muestra cómo en México un pueblo entero había creado una red de clínicas dirigidas a parejas con intenciones de acceder a la maternidad subrogada. La BBC también mostró un documental que expone el caso de las mujeres ucranianas pobres que eran el principal objetivo de las parejas europeas que buscaban convertirse en padres a través de este método.

La gestación subrogada ha sido usada también por otros famosos como Cristiano Ronaldo, Kanye West y Kim Kardashian y en el Perú por el productor Ricardo Morán.

