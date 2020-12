Conforme a los criterios de Saber más

En El Comercio continuamos con nuestra serie de entrevistas a personajes relevantes de la ciencia peruana. El extracto presentado a continuación forma parte de la nueva serie de podcast “Mentes Peruanas”, en donde buscaremos conocer lo que hay detrás de los científicos locales.

Atraída desde pequeña por la investigación, la doctora en Salud Pública y Medicina Preventiva Yamilée Hurtado Roca pudo poner todo su conocimiento en combatir a la pandemia desde el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación (Ietsi) de Essalud. Sin embargo, considera que las investigaciones hechas localmente no se consideran al momento de tomar decisiones.

- ¿Cómo evalúa la forma en que la ciencia peruana afrontó la pandemia?

Ha sido una ventana de oportunidad bastante interesante. Desde mi cantera, puedo decir que hemos reaccionado de la manera más rápida para ofrecer al Estado y a la población en general alternativas que pudieran ayudar a enfrentar la pandemia. Si bien es cierto, cuando hemos ido analizando el camino seguido, encontramos algunas dificultades desde el mismo Estado para avanzar con mayor rapidez. Ahí se bloquearon bastantes iniciativas muchas iniciativas que sonaban bastante alentadoras e interesante. Desde mi punto de vista, encontramos una oportunidad para generar evidencia. Canalizamos y concentramos toda la fuerza y las competencias del equipo para dedicarnos a la generación de los nuevos conocimientos que carecíamos desde el principio. De manera general, los científicos peruanos tuvieron que enfrentarse a una mayor dificultad, pese a las iniciativas y las grandes competencias: los aspectos burocráticos y administrativos del aparato organizacional del Estado. Han sido una valla bastante complicada de superar. Pese a ello, los investigadores locales de gran calidad han estado a la altura.

- Una de las cosas más criticadas es que, durante pandemia, se han tomado decisiones no basadas en la evidencia científica. ¿Cuál es la razón?

Ha sido muy complejo, porque en algún momento sentíamos que andábamos por caminos totalmente divergentes. Ha sido difícil que por un lado hayamos estado generando evidencia, conocimientos nuevos, pero no hayamos encontrado en momento alguno la recepción necesaria. Sentimos que estábamos en un mundo paralelo, que nuestras contribuciones no se canalizaron de manera adecuada o que no fuimos escuchados. La ciencia avanza a velocidades mayores. Los científicos avanzamos de acuerdo al uso de las nuevas herramientas para generar evidencia en un mundo globalizado, pues lo que estamos encontrando se comparte con gente de otras latitudes. No estamos desconectados. Pero siento que los científicos mayores, de una carrera más avanzada, deben ponerse al nivel de estos avances y entender que la ciencia, y las nuevas herramientas que permiten generar evidencia. La ciencia lo que busca es darle soporte a la toma de decisiones. En políticas públicas la ciencia no está para contradecirlas, sino que está hecha para ser una herramienta de vital ayuda cuando el conocimiento es escaso. No hemos sido escuchados. Nos hemos encontrado con una gran puerta que todo el tiempo ha estado cerrada. Es complejo entender, pero lo único que concluir es que así como la ciencia avanza y los científicos tratamos de ponernos a la par con las nuevas herramientas a nivel global, los científicos con más trayectorias tendrían que escucharnos. La ciencia está para ayudar a la toma de decisiones de políticas públicas.

- En el Ietsi hicieron una investigación para saber si la hidroxicloroquina, ivermectina y azitromicina tenían efecto terapéutico en pacientes internados con COVID-19. Los resultados que hallaron indican que no funcionan…

Lo que hace este estudio es corroborar lo que la evidencia internacional decía. Estudios como Solidarity [de la OMS] lo confirman: no hay efectividad del uso de estos medicamentos en el tratamiento en pacientes con COVID-19. Lo que hicimos fue como la cereza del pastel. No descubrimos la pólvora ni mucho menos. Efectivamente, toda investigación debe ser revisada por pares, de manera independiente y ser publicada en una revista indexada. Pero debemos recordar que el requerimiento urgente de conocimientos en esta pandemia ha agilizado el mecanismo de publicación de resultados, a través de repositorios libres que siempre han existido. Hasta Solidarity ha sido publicado en algún momento como preprint. Nuestro estudio no demostró nada diferente, solo es un granito más pero con data de población nacional.

- ¿Qué debemos exigir a nuestras futuras autoridades para el desarrollo de nuestra ciencia?

El Perú tiene varios años avanzando en términos de generar leyes, infraestructura y organigramas con respecto a la ciencia. Ahora, creo que tenemos que hacer que la ciencia deje de ser un slogan, que deje de ser solo una ley, una infraestructura, y se pase al trabajo de campo. Con lo que tenemos debemos de una vez echarnos a andar. Este ha sido nuestro principal problema, creo yo. De nada sirve tener todo lo avanzado si no nos va a servir para ejecutarlo y ponernos a trabajar. Los científicos necesitamos que se nos escuche, que se tomen en cuenta nuestros esfuerzos, que nuestra generación de conocimiento sea para el uso real, en las políticas públicas si es que el Estado quiere usar la ciencia como una herramienta de gestión de políticas públicas. Se tiene que escuchar al investigador, al que está en el campo día a día para que se detecten las deficiencias que requieren ser mejoradas. No solo bastan los financiamientos para generar evidencia, si es que luego esta va a caer en saco roto. No se cierra el círculo. La ciencia tiene un componente básico: debe estar el servicio de la sociedad, y en países como el nuestro no podemos darnos el lujo de no cerrar ese círculo que justifica la razón por la que hacemos ciencia.





