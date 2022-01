Conforme a los criterios de Saber más

En lo que sería una compra sin precedentes en la industria de los videojuegos, la empresa Microsoft anunció sus planes de adquirir por 68.700 millones de dólares la firma Activision Blizzard, responsable de conocidos títulos, como “World of Warcraft”, “Call of Duty” o “Candy Crush”. De concretarse esta movida, acelerará exponencialmente el crecimiento del negocio de juegos de Microsoft, tanto en dispositivos móviles como en PC, consolas y en la nube. Asimismo, esto puede ocasionar cambios en el tema de la exclusividad de ciertas franquicias de videojuegos.

Enorme ambición

“Desde el 2018, Microsoft comenzó a comprar estudios [de videojuegos], y a mediados del 2020 adquirió ZeniMax, empresa detrás de estudios como Bethesda (‘The Elder Scrolls’) y id Software (‘Doom’) por 7.500 millones de dólares . La compra de Activision Blizzard es un golpe sobre la mesa sin precedentes”, dijo a El Comercio Eduardo Marín, redactor senior de Gizmodo en Español.

Para Phillip Chu Joy, experto en videojuegos y conductor del programa “Tec”, uno de los aspectos más impresionantes de esta intención de compra es sin lugar a dudas el enorme monto.

“La semana pasada, Take-Two –desarrolladora y distribuidora de videojuegos– anunció que compró Zynga por unos 12.000 millones de dólares. Ese era el récord que se tenía hasta hoy. [...] La apuesta de Microsoft es de más de 68.000 millones. Si sumas las últimas 20 compras [en la industria de los videojuegos], la cifra no alcanzaría a esta . De lejos, es la compra más grande”, comentó Chu Joy.

El impacto

Al absorber Blizzard Activision, Microsoft se convertiría en la tercera potencia en la industria de los videojuegos, en términos de ingresos por ventas . La empresa estadounidense solo sería superada por la china Tencent y la japonesa Sony.

Microsoft se convertiría en el dueño de populares franquicias como “Diablo”, “Warcraft”, “Starcraft”, “Call of Duty”, “Crash Bandicoot”, “Tony Hawk”, entre otros . No obstante, indicó Chu Joy, este es un proyecto a mediano y largo plazo. Por tal motivo, no es posible predecir todavía el impacto real de esta potencial compra.

“Los resultados de todo esto los vamos a ver de acá a un par de años. Pero dudo mucho que estas franquicias se vuelvan totalmente exclusivas para las consolas de Xbox –de Microsoft– y para PC . Seguro que Microsoft hará alguna jugada, pero dudo mucho que ‘Call of Duty’ deje de salir en PlayStation [de Sony]”, opinó.

“No hay detalle sobre la exclusividad. No obstante, Microsoft será dueño de estas franquicias, así que podrá hacer lo que quiera con estas. Por ejemplo, puede hacer temas de exclusividad temporal; es decir, primero lanza los videojuegos en Xbox y PC, para luego, meses o años más tarde, permitir que salgan en PlayStation . O pueden hacer lo que anunciaron al comprar Bethesda, que sus nuevos juegos, como Starfield y The Elder Scrolls VI, serán exclusivos para Xbox y PC”, añadió.

Por su parte, Marín recordó que actualmente Activision Blizzard ha estado envuelto en controversia por acusaciones de abuso sexual y laboral. Debido a esto, Microsoft tendrá que mejorar definitivamente la imagen de aquella firma.

“Microsoft estará bajo la mira del público, los analistas, los periodistas y de sus empleados directamente, debido a la situación complicada que está pasando Activision Blizzard, acusada e incluso demandada en tribunales de Estados Unidos por sus condiciones laborales [ambiente tóxico, misoginia y abuso laboral].Será necesario, sí o sí, hacer un lavado de cara [de Activision Blizzard], mejorar la imagen de la compañía”, sostuvo Marín.

“ Hay muchos que esperan la renuncia o incluso el despido de Bobby Kotick, CEO de Activision Blizzard, desde que salieron a la luz estas denuncias en el 2021 , pero la compañía se ha negado a despedirlo. Ahora, bajo Microsoft, parece que continuará con su cargo como CEO hasta nuevo aviso. Si Microsoft ha prometido trabajar en pro de la inclusión y las mejoras de las condiciones laborales para todos los estudios que forman parte de Xbox Game Studios, esto es algo que tendrán que hacer para mejorar la imagen ante el público y, sobre todo, ante los empleados de Activision Blizzard, que hoy en día, según algunos reportajes, sienten que no han sido escuchados o tomados en cuenta. Veremos qué pasa cuando la adquisición finalice en junio del 2023″, agregó.

El dato

Esta potencial compra equivale a S/ 275.000 millones, es decir, a 1,4 veces el presupuesto del Perú.

