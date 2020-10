Si se tuviera que resumir en una sola frase el riesgo y el peligro que representan los accidentes cerebrovasculares (ACV), sería la siguiente: “tiempo es cerebro”. Y es que con cada minuto que pase el paciente sin recibir tratamiento, significa más y más tejido cerebral perdido. Por eso esta enfermedad es considerada en el mundo la segunda causa más común de mortalidad y la tercera de discapacidad, según datos de Essalud. Asimismo, en el Perú se ha reportado que entre un 15% y 19,6% de todas las muertes prematuras son causadas por este tipo de males. En el Día Mundial de la Lucha contra los ACV, analicemos a detalle esta emergencia médica.

–Dos tipos de ACV–

Se entiende por accidente cerebrovascular a una interrupción o reducción en el flujo de sangre al cerebro, lo que impide que el tejido cerebral reciba oxígeno y nutrientes. Existen dos tipos principales: el isquémico y el hemorrágico.

El isquémico es el más frecuente, presentándose en el 80% de todos los casos de ACV. Ocurre debido a una obstrucción o estrechamiento de una arteria cerebral, asociados a la acumulación de depósitos de grasa o de coágulos sanguíneos u otros desechos.

“Si no se trata esa obstrucción, la parte del cerebro que ha quedado sin flujo en el paso de unas horas muere. A esto se le denomina infarto cerebral”, explica a El Comercio Carlos Zapata, médico neurólogo de la clínica Ricardo Palma.

De acuerdo al especialista, al pasar cada minuto mueren dos millones de neuronas. Por eso es tan vital que el paciente sea llevado a un centro médico lo más pronto posible. Además, si se tardan demasiado, los tratamientos no serán efectivos. Por ejemplo, los médicos pueden emplear medicamentos de emergencia por vía intravenosa; sin embargo, deben administrarse dentro de las 4,5 horas desde el inicio de los síntomas (dificultad para hablar y parálisis o entumecimiento de la cara y las extremidades).

El ACV hemorrágico –presente en el 20% de los casos– es básicamente la ruptura de una arteria cerebral. Puede producirse por diversas causas, como hipertensión arterial, aneurisma cerebral, hemorragia de un tumor, entre otros. El tratamiento puede consistir de medidas farmacológicas o, si la hemorragia es amplia, un procedimiento quirúrgico.

–Cómo actuar frente a un ACV–

Como mencionamos al principio, la clave está en el tiempo, por eso hay que estar atento a los síntomas. Si el afectado arrastra las palabras al hablar o habla de forma extraña, si no puede levantar ambos brazos, o si su rostro presenta asimetría, llévelo inmediatamente a un centro médico especializado. No haga nada más. No le dé al paciente ningún tipo de medicamentos, pues puede ser contraproducente.

(Infografía: Luis Huaitan Rojas)

–ACV en tiempos de COVID-19–

Miguel Quiñones, neurólogo y presidente del Grupo Stroke del Perú, sostiene que la actual pandemia está reduciendo la presencia de ACV en los hospitales.

“Cuando acabe la pandemia recién vamos a ver la gran cantidad de pacientes que han hecho enfermedad cerebrovascular pero que no fueron llevados a un especialista por miedo al coronavirus”, dice el experto a este Diario.

Por su parte, Evelyn Mariños, neuróloga del Departamento de Emergencia del hospital Rebagliati, indica que el COVID-19 es una patología que de por sí tiende a producir fenómenos de hipercoagulabilidad, aumentando el riesgo de desarrollar cuadros como el ACV isquémico.

“Todos los trabajos de investigación desde que se detectó el SARS-CoV-2 en Wuhan han mostrado que el porcentaje de pacientes con ACV isquémico asociados al COVID-19 iba en 2% más o menos. En el Rebagliati es casi 2,7%”, detalla Mariños.

“La mayoría de manifestaciones neurológicas en pacientes con COVID-19 se da –se ha visto en todos los trabajos en el mundo– en aquellos que presentan un compromiso respiratorio severo. Eso también lo hemos visto acá”, agrega la especialista.

(Infografía: Luis Huaitan Rojas)

–Para tener en cuenta–

Se estima que el 25% de la población mundial sufrirá en algún momento de su vida un accidente cerebrovascular.

En ciertos casos, los infartos cerebrales no se expresan clínicamente. Son llamados infartos silentes.

El daño cerebral producto de un ACV puede desencadenar demencia vascular.

