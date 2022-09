En el marco del aniversario 15 de la popular saga Assassin’s Creed, Ubisoft reveló que su servicio Ubisoft+ contará con un prueba gratuita hasta el próximo 10 de octubre. Así, la empresa francesa pone a disposición de miles de gamers el acceso a franquicias como Assassin’s Creed, Far Cry, Prince of Persia, Watch Dogs, entre otros. En total, son más de 100 videojuegos.

Con esta oferta, desaparece el precio mensual de 15 euros / dólares al mes que tenían que pagar los usuarios para acceder al servicio Ubisoft+, el cual funciona como una suscripción mensual al puro estilo de Xbox Game Pass.

Asimismo, la prueba de los juegos gratuitos en Ubisoft+ solo está disponible en las plataformas de PC, Google Stadia y Amazon Luna.

Ubisoft cuenta con diversas franquicias como Assassin's Creed, Far Cry, etc. / Ubisoft

Entre algunos de los juegos destacados que tenemos encontramos a Assassin’s Creed: Valhalla, Far Cry 6, Prince of Persia The Sands of Time Remake, Ghost Recon Breakpoint, Inmortal Fenyx Rising, Watch Dogs Legion, For Honor, Anno, Assassin’s Creed: Origins, etc.

Para acceder a la oferta solo hay que ingresar a Ubisoft+ y escoger cuál plan preferimos: el básico para PC o el que incluye juego en la nube. Registramos el método de pago, pero tenemos la opción de cancelar antes de que se cumpla el tiempo en la sección de ‘Mi suscripción’ (y en ‘Cancelar suscripción’).

Ubisoft+ es el servicio por suscripción de paga de Ubisoft. / Ubisoft

Cabe resaltar que Ubisoft+ está disponible solo en determinados países a nivel global como México, España, Brasil, Estados Unidos, Francia, Alemania y otros. El servicio Ubisoft+ no está disponible de manera oficial en nuestro país , aunque algunos usuarios utilizan un VPN para acceder a esta promoción. Aquí puedes revisar la lista completa.