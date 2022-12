Epic Games ha implementado las Cabined Accounts, cuentas que necesitan consetimiento de los padres o guardianes legales para realizar algunas acciones, que incluyen los chat de voz y compras con dinero real. La plataforma ha anunciado que los niños menores de 13 años usarán este tipo de medidas, con las cuales se busca protegerlos.

“A medida que trabajamos hacia el futuro metaverso abierto, las empresas que crean experiencias sociales deben pensar en cómo enfrentar los desafíos y las expectativas elevadas que surgen cuando los niños participan en un ecosistema en línea”, señala la empresa en un comunicado.

De esta manera, Epic Games busca asegurar la privacidad de los niños. “Hoy anunciamos Cabined Accounts, un nuevo tipo de cuenta de Epic que brindará una experiencia personalizada que es segura e inclusiva para los jugadores más jóvenes. Creemos que crear una experiencia rica dentro del mismo juego o producto en general es la mejor manera de capacitar a los jugadores más jóvenes para que participen de manera significativa sin comprometer la seguridad o la privacidad”, agrega.

A partir de este miércoles 7 de diciembre, las Cabined Accounts comenzarán a implementarse en Fortnite, Rocket League y Fall Guys. Al ser los videojuegos más populares actualmente, tienen mucha “población” infantil.

¿Cómo funcionarán las Cabined Accounts de Epic Games?

Para empezar, se les pedirá a todos los jugadores a nivel mundial que proporcionen su fecha de nacimiento al iniciar sesión. Cuando uno indique que es menor de 13 años o la edad de consentimiento digital de su país, se le otorgará una Cabined Account.

Luego, se les pedirá que proporcione un dirección de correo electrónico del padre o tutor para comenzar el proceso de consentimiento. Pese a que necesitan este permiso, no significa que no podrán jugar a los tres videojuegos mencionados. Pero, no podrán utilizar todas las funciones que necesiten supervisión. Por ejemplo, los chats o compras con dinero real estarán desactivados.

Por el lado de los padres, les llegará el correo electrónico, con el cual puede revisar la información que ha otorgado el niño y las normas de la plataforma. Asimismo, el guardián legal podrá permitir las características que crea convenientes y agregar un Control Parental. Para ello, debe verificar que es un adulto a través de los servicios web para niños de SuperAwesome.

Cuando todo esté correctamente configurado, se le quitará la etiqueta de Cabined Account y el niño podrá disfrutar de las funciones que sus padres le permitan. Es decir, si sus padres confían en que puede o no gastar dinero comprando cosas, podrá elegir y realizar transacciones, por ejemplo.