Los fans de los videojuegos no pueden resistirse a un buen crossover -es decir, una interrelación de obras o franquicias en un solo producto- y tal parece que los desarrolladores de esta industria no son ajenos a esto. Katsuhiro Harada, actual productor de la saga Tekken de Bandai Namco, ha expresado que le gustaría reunir a todos los títulos de pelea en una sola gran obra.

La revelación se dio en Harada’s Bar, el videoblog que conduce el ejecutivo y que publica en su canal de YouTube. En el episodio más reciente, el desarrollador comentó a sus invitados Tokido, jugador profesional de Street Fighter, y Seiji Aoki, productor de la serie Virtua Fighter de Sega, su ferviente deseo por crear la colaboración definitiva del género de la lucha en videojuegos.

Harada mencionó que este título reuniría a personajes de franquicias como Street Fighter, Mortal Kombat, Tekken, The King of Fighters, Guilty Gear, Killer Instinct, SoulCalibur y otras que son muy populares entre los fans de esta vertiente de la industria. No obstante, el productor señaló que esto resulta sumamente complicado debido a que obtener las licencias es una experiencia de pesadilla.

“Lo he dicho por años. Anteriormente he trabajado en cosas similares directamente. Los desarrolladores no están en contra de la idea. Les encantaría hacer una producto juntos, como un ‘all-stars’”, indicó Harada. “Sería genial hacer algo así como un King of Fighters de toda la industria de los juegos de pelea. 2D o 3D, no importa, nosotros decidiríamos quien entra”.

Si bien ya existen algunos crossovers que generaron enorme expectativa entre la comunidad de videojuegos de pelea como Capcom vs. SNK, Street Fighter vs. Tekken y, por supuesto, Super Smash Bros. Ultimate, el ambicioso proyecto de Harada sería una realidad poco probable ya que las compañías dueñas de estas propiedades intelectuales difícilmente podrían ponerse de acuerdo sobre quién manejaría al título en cuestión.

“Estaría bien hacer una empresa conjunta para llevarlo a cabo también, pero los creadores no son quienes deciden. Estos adultos pelearían sobre cuál compañía lo manejaría, así que he ignorado esta idea por los últimos 20 años. Simplemente no funcionaría”, sentenció Harada para no prestarse a especulaciones sobre el desarrollo de un proyecto de esta envergadura.

Como explica el mismo desarrollador, crear una obra como la que propone representa un sueño que probablemente nunca se llegue a concretar. Pero, la posibilidad siempre permanecerá y los ejecutivos de compañías como Capcom, SNK y Bandai Namco podrían llegar a un acuerdo ante la demanda de los fans.