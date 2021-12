The Game Awards, la ceremonia de premiación que condecora a los videojuegos más destacados del año y que reúne a millones de espectadores debido a su enorme exposición mediática, regresa con su edición 2021, volviendo a ser un evento presencial tras su forzado cambio digital durante la pandemia del COVID-19.

Esta gala organizada por el productor Geoff Keighley y su equipo no solo se encargará de dar reconocimiento al “Juego del año” (GOTY por sus siglas en inglés) y otros más nominados a sus diversas categorías, sino que también nos presentará importantes primicias respecto a lo que nos depara el futuro de la industria.

El evento se llevará a cabo el 9 de diciembre a las 8:00 p.m. (Perú) en el Microsoft Theater de Los Ángeles donde asistirán representantes de los estudios cuyos videojuegos han recibido una nominación. Dado que la ceremonia se ha convertido en una importante ventana de exposición para la industria, también se presentarán anuncios exclusivos y asistirán invitados especiales. Si bien no se ha confirmado cuántas horas durará exactamente, si seguimos la linea de ediciones anteriores, The Game Awards 2021 podría extenderse por cuatro horas.

Los anuncios exclusivos y tráilers primicia forman parte de la experiencia del evento desde hace varios años. Al ser una ventana que congrega a millones de aficionados a los videojuegos alrededor del planeta, las compañías han tomado a The Game Awards 2021 como una suerte de E3 para mostrar las novedades que tienen preparadas de cara al futuro. Geoff Keighley se ha encargado de mantener la expectativa de lo que se verá en el evento al máximo ya que ha confirmado que se trata de la edición con más primicias mundiales hasta la fecha. Serán entre 40 y 50 juegos aproximadamente los que se mostrarán en la premiación.

Además, la cuenta oficial de la organización en Twitter también se ha encargado de revelar a los invitados especiales para la edición 2021 de The Game Awards. Entre las estrellas que estarán presentes participando de alguna u otra forma en la premiación, se encuentran Sting, Simu Liu, Imagine Dragons, Reggie Fils-Aimé, Keanu Reeves, Carrie Anne Moss, Ashley Johnson, Laura Bailey, Ming-Na Wen, Giancarlo Esposito, Jacksepticeye, Guillermo del Toro, Paul George, Sydney Goodman, Jim Carrey y Ben Schwartz.

Para ver la transmisión del evento en vivo, puedes sintonizar las cuentas oficiales de The Game Awards tanto en YouTube como en Twitch. Si bien a continuación te dejamos el directo de la premiación en la plataforma de videos de Google, esta se activará a las 7:15 p.m. (Perú) para ir mostrando ciertos adelantos de lo que nos espera en la gala principal, iniciando oficialmente a las 8:00 p.m. en nuestro país. Es importante resaltar que el directo será en inglés y no contará con subtítulos al español.

¿Quiénes son los nominados a “Juego del año” (GOTY)?

La categoría más importante del evento es, sin lugar a dudas, el reconocimiento de “Juego del año” o “Game of the Year” (GOTY) en inglés. En esta ocasión, se han confirmado que seis videojuegos competirán para ver quién es el ganador de tan grande galardón. Este año, los nominados son: Psychonauts 2 de Double Fine; Resident Evil Village de Capcom; It Takes Two de Hazelight Studios; Metroid Dread de MercurySteam y Nintendo; Ratchet & Clank: Rift Apart de Insomniac Games y Deathloop de Arkane Studios.

Los nominados a 'juego del año': Psychonauts 2, Resident Evil Village, It Takes Two, Metroid Dread, Ratchet and Clank: Rift Apart y Deathloop. (Foto: Composición)

Horarios del evento por países

A continuación, te dejamos las fechas y horarios exactos para el inicio de The Game Awards 2021 según el país en el que te encuentres:

Perú: 9 de diciembre a las 18:00 horas.

9 de diciembre a las 18:00 horas. Estados Unidos (Los Ángeles): 9 de diciembre a las 17:00 horas.

9 de diciembre a las 17:00 horas. Estados Unidos (Nueva York): 9 de diciembre a las 20:00 horas.

9 de diciembre a las 20:00 horas. México (Ciudad de México): 9 de diciembre a las 17:00 horas.

9 de diciembre a las 17:00 horas. Costa Rica: 9 de diciembre a las 19:00 horas.

9 de diciembre a las 19:00 horas. El Salvador: 9 de diciembre a las 19:00 horas.

9 de diciembre a las 19:00 horas. Honduras: 9 de diciembre a las 19:00 horas.

9 de diciembre a las 19:00 horas. Guatemala: 9 de diciembre a las 19:00 horas.

9 de diciembre a las 19:00 horas. Nicaragua: 9 de diciembre a las 19:00 horas.

9 de diciembre a las 19:00 horas. Chile: 9 de diciembre a las 22:00 horas.

9 de diciembre a las 22:00 horas. Argentina: 9 de diciembre a las 22:00 horas.

9 de diciembre a las 22:00 horas. Paraguay: 9 de diciembre a las 22:00 horas.

9 de diciembre a las 22:00 horas. Uruguay: 9 de diciembre a las 22:00 horas.

9 de diciembre a las 22:00 horas. República Dominicana: 9 de diciembre a las 21:00 horas.

9 de diciembre a las 21:00 horas. Venezuela: 9 de diciembre a las 21:00 horas.

9 de diciembre a las 21:00 horas. Colombia: 9 de diciembre a las 20:00 horas.

9 de diciembre a las 20:00 horas. Ecuador: 9 de diciembre a las 20:00 horas.

9 de diciembre a las 20:00 horas. España (horario peninsular): 10 de diciembre a las 02:00 horas.

Nominados de The Game Awards 2021 en todas sus categorías

A continuación, te mostramos todos los videojuegos que están nominados en las distintas categorías de The Game Awards 2021:

Juego del año (Game of the Year o GOTY)

Psychonauts 2

Resident Evil Village

It Takes Two

Metroid Dread

Ratchet & Clank: Rift Apart

Deathloop

Mejor dirección

Ratchet & Clank: Rift Apart

Deathloop

It Takes Two

Psychonauts 2

Returnal

Mejor narrativa

Deathloop

It Takes Two

Psychonauts 2

Marvel’s Guardians of the Galaxy

Life is Strange: True Colors

Mejor dirección artística

Psychonauts 2

Deathloop

Ratchet & Clank: Rift Apart

Kena: Bridge of Spirits

The Artful Escape

Mejor banda sonora

The Artful Escape

Deathloop

Marvel’s Guardians of the Galaxy

Cyberpunk 2077

Nier Replicant

Mejor sonido

Deathloop

Ratchet & Clank: Rift Apart

Resident Evil Village

Returnal

Forza Horizon 5

Mejor actuación

Erika Mori como Alex Chen (Life is Strange: True Colors)

Giancarlo Esposito como Antón Castillo (Far Cry 6)

Jason Kelley como Colt Vahn (Deathloop)

Maggie Robertson como Lady Dimitrescu (Resident Evil Village)

Ozioma Akagha como Julianna Blake (Deathloop)

Juego con mayor impacto

Before Your Eyes

Boyfriend Dungeon

Chicory: A Colorful Tale

Life is Strange: True Colors

No Longer Home

Mejor juego en activo

Apex Legends

Final Fantasy XIV Online

Fortnite

Genshin Impact

Call of Duty: Warzone

Mejor estreno indie

The Artful Escape

The Forgotten City

Sable

Kena: Bridge of Spirits

Valheim

Mejor juego indie

12 Minutes

Death’s Door

Kena: Bridge of Spirits

Inscryption

Loop Hero

Mejor juego para móviles

Fantasian

Genshin Impact

League of Legends: Wild Rift

Marvel Future Revolution

Pokémon Unite

Mejor juego de realidad virtual o realidad aumentada

Hitman 3

Resident Evil 4 VR

I Expect You To Die 2

Lone Echo II

Sniper Elite VR

Mejor innovación en accesibilidad

Forza Horizon 5

Ratchet & Clank: Rift Apart

Marvel’s Guardians of the Galaxy

Far Cry 6

The Vale: Shadow of the Crown

Mejor juego multijugador

Back 4 Blood

Knockout City

It Takes Two

Monster Hunter Rise

New World

Valheim

Mejor juego de acción

Far Cry 6

Chivalry II

Deathloop

Returnal

Back 4 Blood

Mejor juego de acción/aventura

Metroid Dread

Ratchet & Clank: Rift Apart

Marvel’s Guardians of the Galaxy

Psychonauts 2

Resident Evil Village

Mejor RPG

Cyberpunk 2077

Tales of Arise

Scarlet Nexus

Monster Hunter Rise

Shin Megami Tensei V

Mejor juego de lucha

Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles

Guilty Gear Strive

Melty Blood: Type Lumina

Nickelodeon All-Star Brawl

Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown

Mejor juego familiar

It Takes Two

Mario Party Superstars

New Pokémon Snap

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

WarioWare: Get It Together!

Mejor juego de estrategia/simulación

Age of Empires IV

Evil Genius 2: World Domination

Humankind

Inscryption

Microsoft Flight Simulator

Mejor juego de deportes / conducción

F1 2021

FIFA 22

Forza Horizon 5

Hot Wheels Unleashed

Riders Republic

Mejor juego con apoyo de la comunidad

Apex Legends

Final Fantasy XIV Online

Fortnite

Destiny 2

No Man’s Sky

Juego más esperado

Elden Ring

God of War: Ragnarok

Horizon Forbidden West

The Legend of Zelda: Breath of the Wild (secuela)

Starfield

Mejor juego de eSports

Call of Duty

Counter Strike: Global Offensive

Dota 2

League of Legends

Valorant

Mejor jugador de eSports

Chris “Simp” Lehr (Call of Duty)

Heo “Showmaker” Su (League of Legends)

Magomed “Collapse” Khalilov (Dota 2)

Oleksandr “Simple” Kostyliev (CS:GO)

Tyson “Tenz” Ngo (CS:GO)

Mejor equipo de eSports

Atlanta Faze (Call of Duty)

DWG Kia (League of Legends)

Natus Vincere (CS:GO)

Sentinels (Valorant)

Team Spirit (Dota 2)

Mejor entrenador de eSports

Airant “Silent” Gaziev (Dota 2)

Andrey “Engh” Sholokhov (Valorant)

Andrii “B1AD3″ Horodenskyi (CS:GO)

James “Crowder” Crowder (Call of Duty)

Kim “Kkoma” Jeong-Gyun (League of Legends)

Mejor evento de eSports

2021 League of Legends World Championship

The International 2021 (Dota 2)

PGL Major Stockholm 2021 (CS:GO)

PUBG Mobile Global Championship 2020

Valorant Champions Tour: Stage 2 Masters

Mejor creador de contenido del año

Ibai

Dream

Fuslie

Gaules

Grefg

