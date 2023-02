The Last of Us ha sido el centro de conversación desde que la serie live-action de HBO se estrenó. Por ello, el lanzamiento para PC de The Last of Us Part I era una fecha bastante anticipada por fanáticos. No obstante, Naughty Dog acaba de confirmar que tendrán que esperar hasta el 28 de marzo.

Naughty Dog ha confirmado que The Last of Us Part I para PC retrasa su lanzamiento para el 28 de marzo. La fecha de lanzamiento original era el 3 de marzo, por lo que solo se aumentaron unas cuantas semanas más de espera.

“Queremos asegurarnos que el debut de The Last of Us Part I PC sea en su mejor forma posible”, escribió Naughty Dog, desarrolladora del juego, desde su cuenta de Twitter. “Estas pocas semanas adicionales nos permitirán asegurarnos de que esta versión de The Last of Us cumpla con sus estándares y los nuestros”.

The Last of Us Part I PC will now be released on March 28. An update from our team: pic.twitter.com/lvApDT71Xj — Naughty Dog (@Naughty_Dog) February 3, 2023

Se espera que el estreno del título en PC sea un éxito para Sony, como fue el caso de Spider-Man. Además, este remake de la obra original tuvo gran acogida cuando se estrenó para PS5 el pasado mes de setiembre.

The Last of Us Part I para PC promete grandes mejoras gráficas y en rendimiento. Ya es posible reservarlo en Steam y Epic Games.