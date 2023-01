El éxito de la serie live-action de The Last of Us benefició enormemente no solo a HBO, sino también a PlayStation y Naughty Dog. La razón: las ventas del videojuego aumentaron en un 238% tras el estreno de la serie.

Según el medio especializado británico GamesIndustry, la versión para PlayStation 5, The Last of Us: Part I, vio un aumento del 238% en ventas la semana pasada, coincidiendo con el estreno de la serie de HBO.

Este repentino auge le consiguió al título el puesto número 20 de los más vendidos en todas las plataformas. Cabe recordar que TLOU Part I es un remake relativamente joven, habiendo salido el pasado mes de setiembre.

Y no son las únicas grandes noticias para la franquicia, pues The Last of Us Remastered (2014), la versión del videojuego para PS4, también vio un aumento del 322% en ventas.

That Sunday feeling knowing there's a new episode of #TheLastOfUs tonight! Be sure to tune in on @HBO and @HBOMax. pic.twitter.com/B3S00yIIQV — Naughty Dog (@Naughty_Dog) January 22, 2023

Este incremento en popularidad no es sorpresa, en vista de la gran acogida que está recibiendo la serie de HBO. De hecho, que aumenten las ventas del videojuego no es un fenómeno nuevo, ya que lo hemos visto en casos como las series de The Witcher y Cyberpunk 2077.

Por otro lado, si estás interesado en jugar The Last of Us: Part I pero no cuentas con una PS5, puedes esperar a su lanzamiento para PC el próximo 3 de marzo.