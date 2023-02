Hogwarts Legacy es uno de los videojuegos más esperado de todo 2023. El título ambientado en el mundo mágico de Harry Potter tiene un lanzamiento mundial previsto para febrero, pero en algunas plataformas habrá que esperar más tiempo.

El videojuego está siendo desarrollado por Avalanche Software, estudio recordado por realizar títulos como Disney Infinity, Cars 3: Driven to win, Toy Story 3, entre otros. Asimismo, se lanzará en las consolas Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC, aunque no en la misma fecha (líneas abajo te lo contamos a detalle).

Asimismo, Hogwarts Legacy que se inspira en el universo mágico creado por J.K Rowling. A diferencia de las novelas protagonizadas por Harry Potter y de la saga de películas de Animales fantásticos, se desarrolla en el siglo XIX.

Hogwarts Legacy es uno de los videojuegos más esperados del año. | (Foto: Warner Bros. Entertainment Inc)

Se trata de un juego de rol inmersivo en un mundo abierto en el que los jugadores podrán ponerse en la piel de un alumno del colegio Hogwarts, aprender hechizos y cuidar animales, así como combatir contra trols y magos.

Cuándo se lanza Hogwarts Legacy en consolas y PC

Como mencionamos, el videojuego tendrá diferentes fechas de lanzamiento, ya que algunas versiones tomarán más tiempo en optimizarse. Aquí te dejamos las fechas de estreno: