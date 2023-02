Sony ha confirmado que el próximo 9 de mayo cerrará la PlayStation Plus Collection de PS5. Para quien no lo sepa, se trata de una colección de 19 videojuegos a la que los dueños de una PS5 con la suscripción PlayStation Plus pueden acceder sin tener que pagar extra.

A través de su blog oficial, PlayStation Plus reveló los juegos mensuales para febrero, pero también dio desconcertantes noticias: el catálogo de PS Plus para PS5 se eliminará el próximo 9 de mayo.

No obstante, si todavía tenemos acceso a la PS Plus podemos reclamar los videojuegos y canjearlos para nuestra biblioteca. De la misma forma, aún podemos suscribirnos al servicio y conseguir estos títulos hasta el 9 de mayo.

Entre algunos de los principales juegos que encontramos tenemos a God of War (2018), Uncharted 4: A Thief’s End, Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, Resident Evil 7: Biohazard, entre otros.

Uncharted 4: A Thief’s End. (Foto: Difusión)

Cómo añadir los juegos de PS Plus Collection a tu biblioteca

A continuación, los pasos para reclamar los videojuegos de la PS Plus Collection, pero te recordamos que debes estar suscrito sí o sí al servicio PS Plus (al menos en el plan Essential). De lo contrario, no podrás acceder a la promoción, que dará por concluida el 9 de mayo de 2023.

Desde tu PS5 accede a PS Plus en el menú principal.

Dirígete a ‘Explorar’. Encontrarás el apartado PS Plus Collection .

. Selecciona el o los juegos que prefieras y elige ‘Descargar’.

Al darle ‘Descargar’, el título se añadirá de manera automática a tu biblioteca. Gracias a esto, cuando queramos podremos acceder a este videojuego siempre que lo deseemos.

“Si aún no has canjeado los juegos de este servicio, podrás hacerlo hasta el 9 de mayo para seguir accediendo a ellos mientras tengas una suscripción a PlayStation Plus activa”, añade Sony en un comunicado.

God of War se lanzó en 2018 y cuenta las aventuras de Kratos en tierras nórdicas.

¿Qué juegos están en la PlayStation Plus Collection?

La promoción fue anunciada con 20 videojuegos, pero en 2021 se retiró Persona 5 de Sega y ya no es posible adquirirlo mediante PS Plus Collection.

Aquí la lista completa: