iOS 16 podrá detectar si los AirPods que se utilizan no son originales. El sistema operativo avisará a los usuarios si estos son falsificados, tal y como lo hace con las piezas no orignales de los iPhone o iPad actualmente.

“iOS ya muestra alertas a los usuarios cuando se detecta una pieza no original de iPhone o iPad . Sin embargo, parece que Apple está a punto de dar el siguiente paso, esta vez con los AirPods”, indica 9to5Mac. “Con el lanzamiento de iOS 16 RC para desarrolladores el miércoles [7 de setiembre], se descubrió que el sistema ahora alertará a los usuarios sobre AirPods falsificados”, añade.

Debido a que los productos falsificados de Apple son muy populares, el sistema operativo ahora será capaz de detectarlos, pese a que realicen las mismas funciones. “El código encontrado en los archivos internos del sistema revela que iOS 16 puede detectar AirPods falsificados, que se están volviendo muy populares en todo el mundo. Algunos de estos modelos falsificados son réplicas idénticas de los AirPods originales e incluso pueden activar algunas funciones del sistema, como el emparejamiento automático y el indicador de batería”, agrega.

Con este código, iOS 16 enviará un mensaje al usuario. “Con la nueva versión del sistema operativo, iPhone y iPad alertarán a los usuarios cuando intenten emparejar AirPods falsificados. ‘Estos auriculares no se pudieron verificar como AirPods genuinos y es posible que no se comporten como se esperaba’, dice el mensaje”, afirma.

Además, Apple aún no ha confirmado si se bloqueará el funcionamiento de estos gadgets falsificados. “Un botón ‘Más información’ debería redirigir a los usuarios a un artículo de soporte en el sitio web de Apple con más detalles sobre cómo identificar los AirPods originales. La alerta también le dará al usuario la opción ‘No conectar’. Sin embargo, al menos por ahora, no hay señales de que Apple bloquee estos AirPods falsificados para que no funcionen con iPhone y iPad”, asegura.

Este código solo está hecho para detectar falsificaciones de Apple, por lo que no funcionará con otras marcas. “Por supuesto, esto no afectará a los auriculares inalámbricos de terceros. El sistema fue creado para detectar específicamente los AirPods falsificados que intentan falsificar el protocolo oficial de Apple”, concluye.