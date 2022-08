Si eres de los que tiene un iPhone y te cuesta llegar al final del día porque la batería se consume muy rápido, no desesperes, hay algunas medidas que puedes tomar más allá de llevar una batería externa.

A continuación, te brindamos tres trucos para poder estirar esos últimos porcentajes de vida de la carga de tu equipo.

No obstante, adelantamos que aunque no se pueden hacer milagros sí que podremos conseguir hacer que no se gaste tanto el teléfono de Apple.

Modo bajo consumo

Los smartphones de la firma de la manzana tienen desarrollado un modo de bajo consumo que se puede activar manualmente. Está función fue creada para conseguir ese ahorro que buscamos, por lo que es muy recomendada.

Cabe resaltar que con este modo habrá funcionalidades que no se ejecuten correctamente hasta que lo desactives, entre ellas están:

- 5G (excepto para transmisión de video) en los modelos de iPhone 12 y posteriores

-Bloqueo automático (30 segundos por defecto)

-Brillo de la pantalla

-Frecuencia de actualización de la pantalla (limitada a 60 Hz) en los modelos de iPhone con pantalla ProMotion

-Algunos efectos visuales

-Fotos en iCloud (en pausa temporalmente)

-Descargas automáticas

-Comprobación automática del correo

-Actualización en segundo plano

Dejar de cerrar las apps constantemente

Un error común entre los usuarios es cerrar la aplicación cada vez que pueden; sin embargo, Apple recomienda no hacerlo a no ser que la app en cuestión se haya congelado. Parte del problema es que la gente piensa que las apps que aparecen en el carrusel están abiertas y funcionando.

Sin embargo, la compañía comenta en su web: “cuando aparece la lista de aplicaciones usadas, las aplicaciones no están abiertas, están en modo standby para ayudarte a la navegación y multitarea”.

Por lo tanto, si cierras una aplicación y luego la abres, consumirá más energía que si se recupera de ese estado de standby.

Verificar la salud de tu batería

Si tienes un iPhone 6 o un modelo posterior y, al menos, la versión iOS 11.3, Apple ha ubicado en la sección de Configuración y Batería una opción para verificar la salud de la misma.

Allí podemos ver el porcentaje de máxima capacidad. El 100% sería un estado de capacidad como de fábrica y la degradación con el tiempo de uso hará que vaya bajando.

De acuerdo a la empresa la batería debería mantener un 80% durante 500 ciclos de carga. En caso de que tu iPhone tenga menos de ese porcentaje durante el periodo de garantía hace posible que pidas una sustitución completamente gratis.