Si la memoria no me falla, he tenido la oportunidad de probar casi todos los equipos de la familia Moto G desde que apareció. Aunque su propuesta de equipos de gran configuración y precio asequible inició el desarrollo -y luego el afianzamiento- de la gama media, en los últimos años Motorola iba mostrando actualizaciones que, si bien eran importantes, a mi parecer no generaban un gran salto entre cada nueva generación. Hasta ahora.

Hace varias semanas llegó a mis manos el Moto G9 Plus, el modelo más moderno de la familia Moto G. Haré la historia corta: se trata de una refrescante renovación de la línea, que lo convierte realmente en una excelente opción.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS





MODELO XT2087 PANTALLA 6,81″, IPS LCD, 1080x2400 píxeles, ratio de 20:9. DIMENSIONES 170 mm x 78.1 mm x 9.7 mm. PESO 223 gramos MATERIALES Vidrio frontal, cubierta de plástico, marcos de plástico. SISTEMA OPERATIVO Android 10 PROCESDOR Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G (8 nm). MEMORIA RAM 4GB ALMACENAMIENTO 128 GB expandibles vía microSD. CÁMARA PRINCIPAL CUÁDRUPLE 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.73″, 0.8µm, PDAF; 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide), 1/4.0″, 1.12µm; 2 MP, f/2.2, (macro); 2 MP, f/2.2, (profundidad). Flash LED, HDR, panorama. Grabación de video a 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps. Estabilización electrónica de imágenes. CÁMARA FRONTAL 16 MP, f/2.0, 29mm (estándar). HDR. Grabación en video a 1080p@30fps. RADIO FM Sí. SENSORES Lector de huella dactilar, acelerómetro, giroscopio, sensor de proximidad. BATERÍA Li-Po de 5000 mAh. Compatible con carga rápida. Incluye adaptador de pared de 30W.

¿QUÉ TRAE EN LA CAJA?









DISEÑO

El primer cambio que sientes al tener el Moto G9 Plus es su robustez. Si bien mantiene las líneas que ya conocemos, da la impresión de ser ligeramente más alargado.

El diseño del Moto G9 Plus, aunque guarda las líneas principales de esta popular familia de gama media, tiene también algunas novedades como la forma del módulo trasero de las cámaras. (Foto: Bruno Ortiz B.)

En la parte posterior, como manda la tendencia, incluye un módulo para sus cuatro cámaras que, a mi gusto, es bastante sobrio. Mantiene en la parte trasera y central el logo de Motorola, pero ya no funciona como sensor de huellas. Este ha cambiado de lugar.

La manera en que han usado el módulo para las cámaras traseras me dejó muy satisfecho. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Sobre el lado derecho tiene el sensor de huellas, que también funciona como botón de encendido y apagado. Sobre él tiene los botones para el control de volumen.

En el Moto G9 Plus se continúa con la tendencia del sensor de huellas en el borde derecho del smartphone. (Foto: Bruno Ortiz B.)

En el lado izquierdo tiene un botón con una trama, que sirve para acceder directamente al asistente de Google. Encima está la bandeja para la nano SIM y la microSD.

Debajo de la bandeja de la SIM/microSD se encuentra un botón que permite tener acceso directo al asistente de Google. En particular, no lo usé. (Foto: Bruno Ortiz B.)

En la zona superior está la entrada para los auriculares, mientras que en la parte interior está el parlante, la entrada USB tipo-C y un micrófono.

El Moto G9 Plus sigue incluyendo en su diseño una entrada para auriculares. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Algunos puntos en contra en este apartado: la robustez hace que se sienta pesado y que, en algunas posiciones, no resulte muy cómodo de usar con una sola mano. Pero eso no es todo. Al contar con un case de silicona de regalo, este hace que finalmente el Moto G9 Plus se sienta algo más grueso.

El Moto G9 utiliza un conector USB tipo C. Además, en la parte inferior tiene un micrófono y un parlante. (Foto: Bruno Ortiz B.)

DESEMPEÑO

En este aspecto es donde se notan bastantes novedades. En suma, el Moto G9 Plus ofrece un buen desempeño global, mantiene una interfaz muy simple y fácil de usar -así como los gestos de acceso rápido a ciertas funciones, que se mantienen desde hace varios modelos- y sobre todo una gran autonomía.

Su pantalla no es la mejor, pero se porta de manera correcta aunque no tiene certificación IP68 [eso quiere decir que no es resistente al agua ni al polvo].

Se mantiene el distintivo logo de Motorola en la parte trasera, solo que esta vez solo es decorativo pues se cambió de ubicación el sensor de huellas digitales. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Su procesador Snapdragon 730 G es la clave para que no se presenten ‘lags’ ni retrasos, la navegación sea bastante fluida y que el trabajo con varias aplicaciones al mismo tiempo ni se sienta. Cuenta con 4GB de RAM y 128 GB de almacenamiento, pero se nota cómo todo el equipo está optimizado para que trabaje como relojito.

El desbloqueo con la huella digital es muy rápido, al igual que el reconocimiento facial. Este es sin duda un aspecto con el que Motorola se nivela con otros equipos de la misma gama. Cuenta con una entrada para auriculares y tiene un nivel de volumen muy interesante, aunque ya no usa Dolby.

Esto está bastante interesante. En el #MotoG9Plus, el asistente de Motorola detectó que estaba escuchando Spotify y que luego cambié a escuchar unos audios de WhatsApp. Saltó la alerta y me permitió seguir escuchando la música de fondo con las notas de voz en primer plano. pic.twitter.com/vp6LZanH7D — Bruno Ortiz B. (Blogdenotas) (@blogdenotas) October 27, 2020

En videojuegos, el Moto G9 Plus se desempeña bien. Se muestran gráficos sobre el promedio [en HD y algunos hasta en una calidad superior]. No sentí ‘lags’ tampoco. Hay que recordar que se trata de un equipo de gama media.

CÁMARAS

En cuanto al apartado de las cámaras, este Moto G9 Plus no ha dado un gran salto pero sí ha mejorado en comparación con la generación anterior. Las tomas muestran colores más planos que vívidos y aún tiene algunos problemas a contraluz.

Esta fue la primera foto que tomé con el Moto G9 Plus. Automáticamente decidió acomodar la configuración para aprovechar la poca luz en la toma. (Foto: Bruno Ortiz B.)

El Moto G9 Plus ofrece como una de sus novedades el modo Night Vision. No es el mejor, pero se las ingenia para aprovechar cualquier haz de luz para mostrar algo en la imagen.

Como siempre, con una buena iluminación cualquier cámara puede mejorar sus resultados. Aquí un selfie con el Moto G9 Plus. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Esta linda foto la logré gracias a que esa tarde abrió un interesante Sol, sin casi ninguna nube en el cielo. (Foto: Bruno Ortiz B.)

La cámara frontal ofrece bastantes buenos resultados, pero no cuenta con estabilizador para las grabaciones de videos. Otra de las cosas que agradezco es la inclusión de un modo macro, que ofrece también resultados interesantes.

En este selfie con el Night Mode, el Moto G9 Plus trata de hacer su mejor trabajo. (Foto: Bruno Ortiz B.)

BATERÍA

Esta es una de sus características principales. Al contar con una batería de 5.000 mAh, que hace al Moto G9 Plus de un equipo con gran potencia. En un uso intenso, me ofreció hasta 8 horas de pantalla, con una autonomía total de realmente dos días [y hasta más].

Así está la batería del #MotoG9Plus, a punto de morir. También será el momento de ver qué tan rápido carga la batería. pic.twitter.com/sQCiS05zAL — Bruno Ortiz B. (Blogdenotas) (@blogdenotas) October 16, 2020

Y tener una batería tan grande, requiere tener un mecanismo para recargarla rápidamente. Su adaptador de pared de 30W es veloz. En 45 minutos está cargado al 75% y en poco más de una hora está cargada por completo.

Ahora le toca el turno al #MotoG9Plus que se le acabó toda la batería. Son las 12:15 y lo he puesto a cargar. Veamos cómo va la cosa. pic.twitter.com/Q4nyfyZJWs — Bruno Ortiz B. (Blogdenotas) (@blogdenotas) October 16, 2020

CONCLUSIÓN

En lo personal, el Moto G9 Plus me parece una refrescante renovación de una familia popular que había empezado a estancarse. Los fanáticos de Motorola podrían considerarlo como el mejor de la gama, pero lo cierto es que se trata de un smartphone capaz de entrar seriamente en la competencia dentro de uno de los segmentos más luchados.





VIDEO RELACIONADO

Motorola One Fusion review





Mira ahora el review final del Motorola One Fusion. (Video: La Prensa)





TE PUEDE INTERESAR





SUSCRÍBETE A NUESTRO NEWSLETTER