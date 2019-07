Así puedes poner contraseña a las aplicaciones de tu celular

En nuestros celulares guardamos información privada que no queremos que caiga en manos equivocadas, tales como documentos de la oficina, fotos familiares, mensajes, conversaciones o información de nuestras redes sociales. Pues bien, subir el nivel de seguridad de nuestros equipos no es una tarea complicada.

Bloquear el acceso a las aplicaciones de nuestro equipo es algo relativamente sencillo pero poco conocido. En Android, no existe un método nativo para bloquear el acceso a las apps; sin embargo, fabricantes como Huawei y Samsung han modificado el sistema operativo de Google para ofrecer opciones para crear carpetas seguras o privadas. En el caso de Samsung, se llama 'Secure Folder', mientras que en Huawei (y en Honor), es conocida como PrivateSpace.

Pero al margen de estas dos opciones, Android nos permite recurrir a aplicaciones de terceros que nos dan la posibilidad de bloquear el acceso a las apps con contraseñas. A continuación te mostramos algunas de ellas:

1. Norton App Lock



Esta es una de las mejores opciones que podemos encontrar en Google Play para poner una contraseña a nuestras aplicaciones. Ofrece la opción de bloquear el acceso a todas las aplicaciones o, por el contrario, permite hacerlo de forma individual.



Norton App Lock bloquea la aplicación mediante un PIN de cuatro dígitos, una contraseña alfanumérica o un patrón en pantalla. Puede descargarse de manera gratuita y es compatible a partir de Android 4.1.

2. AppLock



Esta herramienta puede bloquear de diferentes maneras (huella, pin o patrón) el acceso a los mensajes, contactos, WhatsApp, Gmail, Facebook, Instagram, configuración, llamadas y, en general, cualquier aplicación.



Además, permite ocultar algunas fotos y vídeos de la galería, y establecer un bloqueo automático después de cierto tiempo de uso o en una posición determinada.



Esta app es compatible con Android 6.0 o superior, es gratuita y soporta 45 idiomas.

3. Security Master



Security Master se presenta como un antivirus que incluye un applocker, es decir, una opción para fijar una contraseña a nuestras aplicaciones. Es una de las apps más completas y complejas en este sentido, ya que su gran cantidad de opciones puede llegar a ser abrumadora para quienes solo buscan poner contraseña a sus apps.

En iOS

A diferencia de Android, Apple no admite aplicaciones de terceros que cumplan la función de bloqueo y tampoco cuenta con un método nativo para realizarlo desde el mismo sistema operativo. No obstante, sí existe una herramienta que podemos utilizar, aunque no esté destinada a ello, con esa finalidad.

Se trata de 'Tiempo de Uso', una herramienta de iOS 12 que nos permite llevar un control del tiempo que pasamos usando el iPhone en general y cada aplicación en particular. Con ella, también es posible impedir el acceso a las apps tras un breve periodo de tiempo hasta que introduzcamos un PIN. Sin embargo, esta alternativa permite definir un tiempo de uso al día, es decir, al cabo de 24 horas se reiniciará el temporizador y podremos volver a abrir la app sin contraseña.

El primer paso es habilitar ese código yendo a 'Ajustes > Tiempo en Uso'. En la parte inferior, elegiremos la opción 'Usar código para tiempo de uso' y seguiremos las instrucciones para definir un PIN de cuatro dígitos. A partir de ahí, tenemos dos opciones: bloquear todas las aplicaciones o categorías; o elegir aplicaciones individuales.

En caso de que queramos bloquear todas las apps vamos a Ajustes > Tiempo en Uso, seleccionamos 'Límites de uso de apps' y añadimos el límite. Aquí, es posible elegir todas las apps del iPhone o las incluidas en cada una de las categorías disponibles. De esta forma, todas las aplicaciones se bloquearán tras un minuto de uso, y para poder acceder a ellas de nuevo necesitaremos ingresar el PIN.

El otro método consiste en entrar en Ajustes > Tiempo en Uso y seleccionar el nombre de nuestro dispositivo que encontraremos en la parte superior. Entonces, se desplegarán las aplicaciones para que elijamos la que deseemos bloquear.

