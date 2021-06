Conforme a los criterios de Saber más

La fabricante de celulares Realme llegó este año al Perú y lo hizo por la puerta grande al presentar el Realme 7 y Realme 7 Pro, sus dos equipos enfocados para la gama media que destacan por su potencia, pantalla y diseño. Pero, ¿cómo es su rendimiento en videojuegos? Para responder esta pregunta, pusimos a prueba al Realme 7 y, a continuación, te contamos los resultados.

Recordemos que el Realme 7 cuenta con un procesador Mediatek Helio G95, una batería de 5.000 mAh y un pantalla de 6,5 pulgadas con una tasa de refresco de 90Hz. Este último concepto, hace referencia a la cantidad de imágenes que vemos por segundo (FPS) en el celular. Mientras más alta sea esta cifra, mejor.

Te dejamos las especificaciones completas del Realme 7:

Especificaciones Realme 7 Pantalla IPS LCD de 6,5 pulgadas con tasa de refresco de 90 Hz Resolución 1.080 x 2.400 píxeles Cámara posterior Cuádruple: 64 MP principal, 8 MP ultra gran angular, 2 MP macro y 2 MP blanco y negro Cámara selfie 16 MP Dimensiones 162,3 x 75,4 x 9,4 mm Peso 196,5 g Procesador Mediatek Helio G95 Memoria RAM 8 GB Memoria interna 128 GB Batería 5.000 mAh Carga rápida 30 W

Rendimiento en juegos: fluido y sobrado

La mayoría de celulares gama media tienen una tasa de refresco de 60Hz, cifra que ya está dejando de ser un estándar. Ahora, los fabricantes introducen las pantallas de 90Hz y, en algunos casos, las de 120Hz (aunque esto se reserva para los buques insignia).

Asphalt 9: Legends en Realme 7. (Foto: Julio Melgarejo)

Ahora bien, vayamos al punto concreto: ¿cómo rinde el Realme 7 en videojuegos? En la mayoría de títulos podremos jugar en las configuraciones altas / medias sin encontrar ‘lags’, temperaturas excesivas o cierres inesperados. Sin embargo, lo mejor será jugar con calidades medias y configurar una tasa de refresco alta, para aumentar la fluidez.

Asphalt 9 o Call of Duty Mobile se reproducen en condiciones óptimas en calidad alta y tasa de refresco al máximo. Si bien la temperatura se eleva un poco en el segundo título mencionado, no es crítico y si tenemos un protector para el equipo no afectará durante las jornadas de gaming.

No obstante, por el momento ambos juegos no están optimizados para los 90Hz y nos quedamos con los 60 fotogramas por segundo de toda la vida. Este trabajo de optimización está en las manos de los propios desarrolladores de videojuegos

En títulos gráficamente medianos como PUBG Mobile o Free Fire, el procesador Mediatek Helio G95 ofrece un resultado más que positivo, pero tampoco se le exige demasiado, puesto que los dos juegos de disparos tampoco están optimizados para los 90Hz en sus versiones de la PlayStore de Android. La temperatura, a diferencia de lo que pasó con Call of Duty Mobile, se mantiene baja y recién comienza a elevarse tras más de 20 minutos de juego. Con pausas entre las jornadas, se merma el calor.

¿Y en juegos pesados? Para este apartado probamos a Genshin Impact, la obra del estudio chino MiHoyo que también está disponible en consolas y PC. A la hora de jugarlo, lo configuramos con la tasa de refresco de 60 FPS y la calidad gráfica Muy Baja y a duras penas conseguimos un resultado aceptable. Es por eso que recomendamos jugarlo a 30FPS. Si no es así, quizá te pueda parecer ‘injugable’.

No todos los juegos aprovechan los 90Hz

A todo esto, hemos hablado de cinco videojuegos y ninguno de ellos aprovecha los 90Hz de la pantalla. Entonces, ¿podremos sacar partido de esta tasa de refresco o no? La respuesta es afirmativa: sí, podremos jugar a 90FPS, pero con ciertos juegos (la lista la puedes encontrar en Internet y paulatinamente se van confirmando más juegos).

Para ejemplificar nuestra experiencia, probamos los populares Crash Bandicoot: On the Run! o Brawl Stars, juegos que exprimen al máximo la pantalla y el procesador.

Crash Bandicoot: On the Run! en el Realme 7. (Captura de pantalla)

Por un lado, con el juego de Crash vamos a 85 - 90 FPS durante el gameplay, mientras que su CPU va al 30% en promedio y la GPU al 80%. Ojo, esto se da teniendo la mayoría de aplicaciones cerradas para enfocarnos en el videojuego.

Brawl Stars, por su parte, no se queda atrás y consigue unos estables 75-90 FPS (dependiendo del momento). La tasa de refresco no es tan estable como con Crash Bandicoot, pero este se debe a vemos más elementos en pantalla. El procesador y chip gráfico trabajan al 50% y 90%, respectivamente.

La sensación con los dos juegos es satisfactoria y un placer visual.

Brawl Stars en el Realme 7. (Captura de pantalla)

Batería: suficiente para varias horas de gaming

Este último punto es relativo. La batería dependerá, finalmente, del uso de cada uno. Si nos enfocamos al gaming puro y duro, tendremos entre 3 a 5 horas de juego, dependiendo de los títulos, uso de WiFi, apps en segundo plano, intensidades de juego e intervalos de descanso. Sí, de vez en cuando debemos pausar para tomar un respiro.

Genshin Impact en Realme 7. (Foto: Julio Melgarejo)

Cabe señalar que mientras menos batería tengamos, menor será el rendimiento. Para palear este asunto, el Realme 7 tiene una carga rápida de 30W que en 26 minutos carga el 50% de los 5.000 mAh de batería que tenemos.

Conclusión: calidad media/alta y buen rendimiento

Para jugar videojuegos en celulares de manera óptima no es necesario invertir grandes sumas de dinero en terminales gama alta / premium. Si lo tuyo es el gaming, un buen equipo gama media como el Realme 7 puede ofrecerte un rendimiento positivo, una calidad gráfica media/alta y temperaturas aceptables.

Asimismo, la pantalla de 90Hz es un gran agregado en el día a día, pero no se puede aprovechar en la mayoría de videojuegos. Como ya dijimos, no están optimizados por parte de los desarrolladores y esto podría cambiar conforme pase el tiempo.

La batería de 5.000 mAh será suficiente para largas jornadas de gaming intenso y la carga rápida nos sacará de apuros.

