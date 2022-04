Samsung ha anunciado un nuevo programa de autorreparación de dispositivos para que los usuarios de móviles y tabletas de la gama Samsung Galaxy puedan arreglarlos por su cuenta a partir de este verano.

Según ha indicado en un comunicado que los propietarios de la familia de productos Galaxy S20 y S21, así como el Galaxy Tab S7+, obtendrán acceso a piezas de dispositivos originales, herramientas de reparación y guías.

Se trata de una iniciativa con la que la compañía tecnológica coreana busca ofrecer “opciones más convenientes y accesibles para que los usuarios prolonguen el uso de sus dispositivos y promuevan una economía circular”, a la vez que mininizan los desechos electrónicos.

Para poder llevar a cabo este proyecto, que dará comienzo en junio de 2022, Samsung se ha asociado con la comunidad de reparación ‘online’ iFixit, que ofrece manuales gratuitos e información sobre cómo reemplazar piezas dañadas o antiguas de teléfonos móviles.

De esa forma, los propietarios de dispositivos Galaxy podrán reemplazar los ensamblajes de pantalla, el vidrio o los puertos de carga, así como devolver las piezas usadas a Samsung para su reciclaje.

Aunque este proyecto esté enfocado a los mencionados dispositivos, el fabricante ha reconocido que planea expandir la reparación automática a más productos.

Asimismo, ha detallado cuáles son las opciones de las que disponen los propietarios de teléfonos inteligentes Galaxy que no deseen optar por este autoservicio para extender su vida útil.

Entre ellas, se incluye el servicio presencial en los diferentes centros y servicios autorizados por la marca o el servicio conocido como We Come To You. Con este último, los usuarios pueden disponer de ayuda a domicilio, lo que facilita la recepción de los productos y su reparación dentro y fuera del plazo de garantía.

También tienen acceso a la red de Proveedores de Servicios Independientes (ISP, por sus siglas en inglés), que ofrece servicio el mismo día, ubicaciones certificadas por Wireless Industry Service Excellence (WISE) y técnicos capacitados, así como repuestos originales de la marca.

Samsung ha animado a los usuarios a unirse a este proyecto y ha recordado que facilita el reciclaje de tecnología en su más de 1.700 puntos de entrega de dispositivos antiguos o dañados.

Con este programa, los dueños de celulares Galaxy tendrán la oportunidad de reparar sus equipos desde casa. (Foto: Samsung)