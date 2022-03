Conforme a los criterios de Saber más

Decir que el Galaxy S22 Ultra de Samsung era uno de los smartphones más esperados del año no es una novedad. Pese a que aún no terminamos marzo y este dispositivo se presentó hace relativamente poco, ya está disponible en el Perú. He tenido la oportunidad de probar este dispositivo por las últimas dos semanas y, sin exagerar, ha cumplido con las expectativas.

Desde que aparecieron en el catálogo de Samsung, suelo referirme a los dispositivos que tienen el apellido “Ultra” como “tanquecitos” , porque me parecen que cuentan con una gran cantidad de herramientas y funciones [muchas de las cuales, probablemente, nunca usarás], que los colocan evidentemente sobre el resto.

El Galaxy S22 Ultra es el smartphone más moderno que tiene Samsung para el 2022 y ya está disponible en el Perú. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Sin embargo, en este S22 Ultra, Samsung decidió aumentar la apuesta: usarla para revivir una serie de dispositivos en un segmento que ellos mismos habían inventado y al que habían dado de baja hace muy poco. El Galaxy Note ha revivido en el “cuerpo” de un Galaxy S Ultra. Es decir, el tanquecito ahora es un tanque.

Especificaciones técnicas





Solo basta darle una mirada al gráfico anterior, para confirmar que Samsung colocó todo lo último que tenía en temas de tecnología para teléfonos inteligentes en este dispositivo. Salvo, por supuesto, las pantallas plegables porque ese es otro tema, otra categoría [que no tiene que ver necesariamente con la gama alta premium].

La resurrección del Galaxy Note

El último Galaxy Note [que por cierto también tenía el apellido Ultra] apareció en el 2020. Después de un hipo de un año, Samsung se decidió a llevar todas las características muy particulares de este segmento al modelo más moderno de la Serie Galaxy S. ¿Fue una buena decisión? Yo creo que sí.

¿Para qué tendría que caer Samsung en prácticas del pasado, cuando tenía portafolios interminables, atomizando demasiado las opciones y diluyendo a sus grupos de usuarios? En lo personal me parece una buena idea, dirigir a un público cautivo de la serie Note hacia el segmento de los S Ultra, apelando a la exclusividad que le brinda sus materiales, diseño, hardware y, sobre todo, precio.

En este caso, la empresa surcoreana decidió que su línea Galaxy Note vuelva a la vida y se apodere de todos los S Ultra de aquí en adelante. Bueno, es lo que me parece que va a suceder. Y tiene sentido: dentro de una gama alta S, con dispositivos muy destacables, tendrás uno de gama alta premium, distinto a los demás. Ese es (y deberá ser en el futuro) el S Ultra.

Notamos la presencia Note en el diseño. Su parte posterior es minimalista, con una superficie a la que no se pega ninguna huella digital y en donde solo destacan los lentes y sensores de las cámaras. Eso sí, requerirás una carcasa adecuada y de buena calidad para no dañar los lentes. Por sus dimensiones, olvídate de usarlo con una sola mano. Y como tienes que usar las dos, mejor aprovecharlas al máximo con el S Pen.

En temas de diseño, este Galaxy S22 Ultra es muy parecido al Galaxy Note... y no solo por el S Pen. (Fotos: Bruno Ortiz B.)

El S Pen -que se guarda dentro del mismo equipo- viene actualizado y es imposible notar algún retraso entre la presión contra la pantalla y que aparezca un trazo. Para usuarios comunes como yo, pareciera que ese dispositivo está cargado de tinta y que pinta la pantalla tan solo al hacer presión.

Mantiene las funciones que ya conocemos de este dispositivo, despliega menús de acceso rápido con solo sacarlo del equipo y agrega otras funciones para sacarle provecho. Si el S Pen no está en su sitio y no está interactuando con la pantalla, el mismo Galaxy S22 Ultra te lanza una alerta.

En este Galaxy S22 Ultra se incluye un S Pen renovado. Este accesorio puede ser el verdadero diferencial con otros modelos. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Como ya he mencionado en otras oportunidades: solo cuando te decides a incorporar al S Pen como parte de tus actividades diarias con el smartphone empezarás a verle sentido a su uso. Empezarás a sentir que lo necesitas para remarcar, cortar, compartir, etc. Y aunque tiene funciones muy interesantes, no todas funcionan como se espera.

Por ejemplo, quise usarlo con la función que convierte la letra a mano alzada en texto “reconocible”. El sistema no pudo reconocer mi terrible letra. En particular, he usado mucho el S Pen para dibujar, colorear y siluetear con mayor precisión mis stickers de WhatsApp y como disparador de la cámara.

El Galaxy S22 Ultra tiene una bandeja para la nano SIM. No tiene espacio para ampliar el almacenamiento con micro SD. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Rendimiento completo y destacable

Este Galaxy S22 Ultra tiene una gran pantalla. Gran por el tamaño, por la calidad de imagen y por la tasa de refresco de 120 Hz que incluye . Esta puede disminuirse, de manera automática, hasta 1Hz según el tipo de tarea que estés realizando y así ayudar a una mejor gestión energética en el equipo. Además, es una de las pocas que realmente tienen un gran desempeño bajo la luz del Sol.

Como era esperable, no hay quejas por su desempeño. Incluye un procesador Snapdragon 8 de primera generación y trae la capa de personalización One UI 4.1basado en Android 12. El modelo que probé trae 12GB de RAM, pero además permite adicionarle más GB, 2, 4, 6 u 8 de manera virtual o -como le dicen en Samsung- RAM Plus.

En videojuegos, responde muy bien, aprovechando al máximo el músculo en su interior y las capacidades de la pantalla. Sensor de huellas y reconocimiento facial, rápidos y sin problemas. Audio, muy bien.

En cámaras, siempre alguito más

Mucho se habló sobre las cámaras de este Galaxy S22 Ultra. Pero más allá de la comparación en cuanto a especificaciones técnicas, creo que las mayores novedades están en cómo se procesan las imágenes.

Esta foto fue tomada con el Galaxy S22 Ultra, usando 20 acercamientos. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Bajo el concepto de Nightography, Samsung refuerza su ofrecimiento de tener cámaras capaces que brinden buenos resultados, incluso en condiciones adversas de luz. Aunque tiene algunas limitaciones -que detallaré en breve-, en general, los resultados son destacables. Y durante el día, sobre todo con buena iluminación natural, la cosa va mejor. En el tema de los videos, también la nota sigue siendo aprobatoria, muy buena, pero le faltan algunas cositas para ser extraordinaria.

Las fotos hechas de noche con el Galaxy S22 Ultra ofrecen muy buena calidad. (Foto: Bruno Ortiz B.)

El Galaxy S22 Ultra puede grabar video en 8K. Sin embargo, por sus limitaciones técnicas, aún no puede ser considerado como la principal razón de compra de este equipo.

Esta foto de la Luna se tomó con solo 25 acercamientos del Galaxy S22 Ultra. No fue necesario usar el 100x. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Me encantó la calidad de los acercamientos al grabar video, pues hasta el 10X o 20X la calidad se mantiene muy bien, incluso de noche. Aunque las fotos a 100 aumentos pueden resultados sorprendentes, dependerás de tener un trípode o algo que pueda mantener estable el equipo para mejores resultados.

En particular, el lente ultra gran angular brinda buenos resultados, pero, aunque es mi preferido, cuando te fijas con más detenimiento es el sensor de menor calidad de todo el combo. Si bien puedes tener resultados extraordinarios con iluminación pobre, también puedes obtener algunas tomas malas.

Sin hacer gala de tener un lente Macro, el Galaxy S22 Ultra puede capturar imágenes con acercamiento muy buenas. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Adiós a la pata coja

En el apartado de batería me parece que se notan más las novedades del Galaxy S22 Ultra . Me ha dejado una buena sensación, porque fue una constante llegar al final del día con entre 35% y 25% de carga de la batería, dependiendo del uso que se le dé al equipo.

Una de las novedades interesantes del Galaxy S22 Ultra es su batería mejorada. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Pero aquí hay una noticia buena y otra mala: la buena es que el Galaxy S22 Ultra es compatible con carga rápida de 45 W . La mala que el adaptador no viene incluido en la caja y tendrás que buscarlo por tu cuenta.

Una de las novedades interesantes del Galaxy S22 Ultra es su batería mejorada. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Precio y disponibilidad

El nuevo Galaxy S22 Ultra se puede encontrar desde los S/ 5.599 en la tienda oficial en línea de Samsung. Además, lo encuentras en diferentes operadores.

¿Quién debe comprar el Galaxy S22 Ultra de Samsung?

Primero, hay que dejar establecidas ciertas cosas que son claras desde hoy. Este Galaxy S22 Ultra puede presumir que es el mejor smartphone Android hasta el momento. ¿Llegará a ser el mejor del año? No tengo una bola de cristal, pero lo más probable es que así sea.

Las razones son obvias: desempeño destacable y muy equilibrado, muy buenas cámaras, una batería que por fin te acompañará hasta el final de la jornada, y con un margen adicional para alguito más, y la inclusión del S Pen y sus funciones especiales, que ya han sabido cautivar a un público específico.

Por donde se vea, el Galaxy S22 Ultra es el mejor smartphone con Android en la actualidad. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Pero justamente, en mi opinión, esto último es lo que podría decidir tu compra. Hoy Samsung no solo está poniendo en el tope de su portafolio a un smartphone que lo tiene todo y que hace bien muchas cosas, sino que le está incorporando un accesorio tan particular como el S Pen.

Si miramos las configuraciones y funciones generales de los hermanos menores en esta gama -el Galaxy S22+ y el Galaxy S22-, confirmaremos que el principal diferencial es la presencia del S Pen. Aquí es donde te tienes que preguntar ¿vale la pena pagar el precio extra por el S Pen? ¿Necesitarás y usarás el S Pen?

Ojo, no digo que no valga la pena hacerlo. Pero sí es importante que, antes de pagar una cantidad de dinero tan alta por un smartphone como el Galaxy S22 Ultra, es necesario hacernos las preguntas adecuadas y saber si estamos haciendo una buena inversión.





