Estamos en marzo del 2022 y la situación es la siguiente: Xiaomi es una marca china que está cobrando cada vez más relevancia en el mundo, incluido el Perú. Con un ritmo de lanzamiento de nuevos terminales bastante activo y una presencia en crecimiento, gracias a una agresiva campaña de marketing, es claro que su objetivo es convertirse en líderes de la industria en el corto plazo.

Hace unas semanas se presentó oficialmente en el Perú el nuevo Xiaomi 11T Pro, un lanzamiento tardío pues sus hermanos menores habían llegado al mercado local en octubre del año pasado y por motivos que no se han hecho públicos, este terminal arribó mucho después. Aunque formalmente es el primer equipo de la marca para el 2022, estamos hablando de un terminal de cierre del año pasado.

Quienes han tenido la suerte de probar ambos equipos coinciden en que tanto el Xiaomi 11T como el 11T Pro son muy parecidos. Que sus diferencias son muy puntuales. El Xiaomi 11T ya fue reseñado en El Comercio, pero no por mí. Así que llegué a este Xiaomi 11T Pro sin sesgos previos, pero sí con la expectativa generada por la campaña de marketing a su alrededor. Luego de varios días con el equipo, puedo decir que se trata de un terminal muy bueno, pero que el foco de la campaña debió centrarse en otro de sus atributos que hoy es muy valorado por los usuarios. Te cuento más a continuación.

UN DISEÑO QUE NO SORPRENDE

Este es uno de los puntos bajos del equipo. No porque esté mal, sino porque no hay mucha diferencia con el diseño del 11T regular. Además, aunque tiene un acabado bonito en la parte posterior, me llamó la atención que un equipo posicionado por su fabricante en la gama alta [o media alta, podrían decir algunos] tenga como principal material el plástico.

Más allá de eso, la distribución de botones y espacios es la esperable. Se siente bien en la mano. Trae parlantes estéreo y aunque en su bandeja no tiene espacio para expandir la memoria utilizando tarjetas microSD, permite utilizar doble SIM.

DESEMPEÑO SIN CUESTIONAMIENTOS

Como pudiste ver más arriba, las características técnicas de este Xiaomi 11T Pro son bastante interesantes. Cuenta con un procesador Snapdragon 888, 8GB de RAM (expandibles de manera virtual hasta 11GB) y 256GB de almacenamiento. Va sin problemas, sin ‘lags’, todo fluye suave en la multitarea . Calienta poco y dentro de lo normal.

En el consumo para entretenimiento va muy bien. Es compatible con Dolby Vision, así que cuando lo usas para consumir contenido que use ese estándar notarás una mejora. Eso se complementa con el sonido estéreo, de la mano con Harman Kardon [que es propiedad de Samsung]. La experiencia es muy buena.

El lector de huellas lateral funciona rápido, el desbloqueo facial también funciona sin mucho lío. Así que por el lado de las capas de seguridad, cumple. En juegos anda bien, sin recalentar. Ah, y no hay que olvidar que este equipo es compatible con 5G.

Al sacarlo de caja, el equipo estaba tenía la versión 11 de Android y la 12.5 de la capa de personalización de Xiaomi, MIUI. Días después llegó la actualización para Android 12 y MIUI 13.

En lo personal, he notado la evolución de MIUI con el paso del tiempo. Sin embargo, todavía tiene mucho techo para seguir haciendo ajustes. Por ejemplo, en esta versión se corrige el tema del modo oscuro [que antes era forzado, aunque con la versión 13 todavía quedan detalles pendientes], pero se mantiene el conteo regresivo con el que el sistema busca protegernos de no hacer modificaciones a la loca . En un inicio me pareció una buena idea, pero con el paso de los años aplicarlo hasta en cambios simples solo hace que el usuario pierda segundos valiosos por hacer un cambio en la configuración del equipo.

MUY BUENAS CÁMARAS

Este Xiaomi 11T Pro, pese a tener una configuración en cámaras que ya hemos visto en otros modelos, ofrece buenos resultados en este apartado, incluso cuando no tenemos una muy buena iluminación. Sin embargo, como señalé al inicio, luego de toda la campaña relacionada con la “cinemagia” esperaba algo más.

Al final, me encontré con cámaras que hacían bien su trabajo, dentro de lo esperable y posible, pero que no destacan. Son buenas, pero -desde mi percepción- no están en una posición amenazante para la competencia. A continuación, podrás ver algunas pruebas que hice con el equipo, en foto y video, en diferentes condiciones de luz.





EL VERDADERO DIFERENCIAL

Luego de usarlo por varios días, para mí el principal diferencial de este Xiaomi 11T Pro tiene que ver con su batería y la recarga. Tiene una batería de 5.000 mAh que es muy bien gestionada por el equipo.

Con un uso intenso y variado, tranquilamente te alcanza para un día entero. Sin problemas. Y es realmente sin problemas, porque se complementa con su compatibilidad para carga rápida de 120 W. Lo mejor de todo es que incluye el adaptador en la caja. Aunque el fabricante promete cargar del 0% al 100% en solo 17 minutos, en las pruebas que he hecho durante estos días, en realidad se demora alrededor de 20 minutos. Una cantidad de tiempo para nada despreciable: puedes ir a darte una ducha y cambiarte, y ya tienes el celular listo para una nueva jornada.

Pero, además, esa carga rápida me ha salvado en varias oportunidades: con la batería a punto de acabarse, con solo cinco o diez minutos recuperaba suficiente carga para salir y no quedarme incomunicado.

PRECIO Y DISPONIBILIDAD

El Xiaomi 11T Pro se encuentra disponible en la tienda en línea de Xiaomi rebajado, de S/ 4.269 a S/ 3.199, en colores Meteorite Gray y Moonlight White, en combo con audífonos Flip Buds. En operadores se puede encontrar, para líneas nuevas, desde S/ 2.329.

¿VALE LA PENA COMPRAR EL XIAOMI 11T PRO?

Sin dudas, el Xiaomi 11T Pro es un muy buen equipo. En una evaluación general, cumple bien. Además, al ser un equipo considerado de gama alta, tiene el gran diferencial de contar con un sistema de carga rápida que es, hasta la fecha de publicación de esta reseña, el más veloz en el mercado local. Es el aspecto en el que realmente destaca.

¿Es el mejor de su gama? No, pero es una opción interesante, sobre todo para quienes estén considerando empezar una experiencia con Xiaomi.





